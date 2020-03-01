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По поручению главы района в Лиде построят скейт-парк

01.03.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

По поручению главы района в Лиде построят скейт-парк

Председатель Лидского райисполкома поручил службам региона приступить к созданию в городе  скейт-парка, исполнив этим коллективную просьбу лидских школьников.

Подростки обращались к Сергею Ложечнику с таким предложением, сетуя на то, что в Лиде нет подходящих мест для катания на скейтбордах. Для нового объекта уже определена территория: спортивно-игровая площадка «Родная сторона» по ул. Тухачевского, ее асфальтированная часть (размеры: 30 на 11 метров). Ведутся работы по закупке оборудования. На площадке планируется установить 7 элементов для скейтбордических техник: бенк, фанбокс, квотерпайп, рэйл, кикер, мэнуалпэд, грайндбокс. Линия фигур предусмотрена для изучения базовых трюков по прыжкам и скольжениям, их геометрия рассчитана так, чтобы катание было максимально эффективным и безопасным для начинающих райдеров.

Предположительно, проект обойдется районному бюджету в 31 тысячу белорусских рублей. Обкатать новую площадку лидские скейтеры смогут, скорее всего, к лету. Построенный скейт-парк будет первым в Лиде разрешенным местом для любителей уличных видов спорта. Оборудование подойдет также для катания на BMXе, роликах и кикскутере, сообщает lida.gov.by.

 
 
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Председатель Лидского райисполкома поручил службам региона приступить к созданию в городе  скейт-парка, исполнив этим коллективную просьбу лидских школьников....
 

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