Культурный диалог ради мира, дружбы, согласия +видео

Источник материала: Ивьевский край

Республиканский фестиваль национальных культур, «праздник фольклорного разноцветья», имеет многолетнюю историю. Более двух десятилетий он является одним из самых массовых мероприятий Гродненщины, приобретая все новых друзей разных национальностей и конфессий, которые один раз в два года собираются в городе над Неманом с целью вести культурный диалог ради мира, дружбы, согласия, единства и, конечно, с желанием вдохнуть воздух «Королевского города Гродно».

В такие дни областной центр бурлит, шумит, гомонит и собирает на своих улицах толпы. Лица, гости, новинки… Это все - фестиваль! А фестиваль, он из чего? Из национальных блюд: разнообразие и эстетика исполнения; из ярких национальных костюмов: мода от народа; национального фольклора: музыка для сердца.

Знать разные традиции – это как будто иметь не одну душу, а несколько…

Гродненцы праздник этот любят, готовятся к нему долго и тщательно, гостей встречают по-хозяйски приветливо и радушно.

Как сообщает «Вечерний Гродно», в этом году на тринадцатом по счету масштабном фестивале будут представлены 35 национальностей.

Но если не копировать, а придумать какую-то особенную, яркую, неповторимую фишку многонационального действа-2020? И вот как это сделать?

Высказаться о фестивале – значит стать соучастником его создания. Мы спросили у ивьевчан, чего они ждут от праздника национальных культур в этом году.

Ответы нас удивили. Кругозор или точка зрения?

Вот что писали в анкетах:

- Чего Вы ждете от Фестиваля национальных культур - 2020?

- Чтобы организаторы нас удивили чем-то неординарным; приятных впечатлений; дегустации национальных блюд; теплой обстановки; яркого зрелища; именно детского национального творчества; хорошей торговли; встречи с единомышленниками; разнообразия музыкальных коллективов и инструментальной музыки.

- В этом году Фестиваль национальных культур также выйдет за рамки города Гродно – пройдет на Августовском канале. Как считаете, пойдет ли это на пользу?

- Конечно! Пойдет на пользу, так как откроются новые формы проведения фестиваля и досуга; да, ведь национальный колорит более яркий за пределами города; чем масштабнее праздник, тем интереснее.

- Национальные блюда, национальные костюмы, национальный фольклор... Какую еще национальную особенность можно было бы подчеркнуть на подворьях?

- Ремесла; фольк-модерн (участие молодежных коллективов в мероприятиях «Фольклор глазами молодых»); демонстрацию белорусской одежды; показ кинофильмов про Беларусь; беседу на белорусском языке; национальные сувениры; национальную свадьбу; национальный разговорный акцент и национальные музыкальные инструменты.

- Представьте на минуту, что именно Вы – организатор фестиваля. Какая «фишка» могла бы стать украшением многонационального праздника?

- Водное шоу; танец дружбы; большое количество детей в национальных костюмах стали бы украшением праздника; запоминающаяся мелодия, песня; приглашение блогеров каждой национальности; праздничный фейерверк; костер «Дружба народов».

- Не имея возможности посетить Фестиваль национальных культур, стали бы Вы смотреть праздничные мероприятия, если бы была организована онлайн-трансляция?

- Да, это хорошая возможность наблюдать за фестивалем, находясь в любой точке страны.

А вот о чем говорили вслух:

- Чего Вы ждете от Фестиваля национальных культур - 2020?

Заведующий сектором ремесел и традиционной культуры Ивьевского центра культуры и досуга Ирина Регинальдовна Смирнова:

- Ожидаем хорошей погоды, потому что это показатель удачи. Она привлечет больше зрителей и богатых покупателей. Хотим продемонстрировать интересные мастер-классы и поучиться чему-то новому у других. Думаем, что порадуют замысловато оформленные подворья.

- В этом году Фестиваль национальных культур также выйдет за рамки города Гродно – пройдет на Августовском канале. Как считаете, пойдет ли это на пользу?

Заведующий сектором ремесел и традиционной культуры аг. Геранены Зоя Эдуардовна Старостина (в 2020-ом году Зоя Эдуардовна Старостина – участник престижного конкурса «Гродненский сувенир»):

- Очень хорошая идея. Я постоянный участник Фестиваля национальных культур. На Августовском канале была в 2017-ом году и могу сказать, что это красивое место с пышной богатой природой. Вы только представьте: летнее солнце, птицы поют. Выехать на природу – это уже праздник. А здесь можно полюбоваться красивыми уголками, покататься на катамаранах, окунуть ноги в прозрачную воду.

- Национальные блюда, национальные костюмы, национальный фольклор... Какую еще национальную особенность можно было бы подчеркнуть на подворьях? Представьте на минуту, что именно Вы – организатор фестиваля. Какая «фишка» могла бы стать украшением многонационального праздника?

Заведующий отделом культурно-массовой и просветительной работы аг. Геранены Владислава Ленгиновна Гринюк:

- Мы всегда ездим на Фестиваль национальных культур, это масштабное мероприятие нам очень нравится, наш ансамбль «Вечарына» выступает с белорусскими танцами и песнями. Хотелось бы предложить такую фишку, как тематическая инсталляция какого-нибудь исторического события, важного для того или иного народа.

- Не имея возможности посетить Фестиваль национальных культур, стали бы Вы смотреть праздничные мероприятия, если бы была организована онлайн-трансляция?

Мастер сектора ремесел и традиционной культуры Ивьевского центра культуры и досуга Аминя Мустафовна Мусина:

- Я не имею возможности приехать на Фестиваль национальных культур в этом году, но с удовольствием хочу посмотреть онлайн-трансляцию. В частности, меня интересует валяние. Хотела бы увидеть мастер-класс на эту тему.

Как стало известно, символами тринадцатого фестиваля, который пройдет в Гродно 5-7 июня, станут цветы, национальные куклы и аист. А это значит, что всех нас ждет нынешним летом фейерверк зелени, цветов и красок, чтоб удивлять и радовать.

И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.