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Лидер белорусского мужского биатлона: «Впервые в жизни финишировал с флагом. Это больше, чем мечта»

01.03.2020 14:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После завоевания второго золота домашней «европы» в Раубичах Сергей Бочарников рассказал SPORT.TUT.BY, как это первенство помогло ему исполнить мечту, а также оценил перспективы на окончание сезона.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Конечно, я очень счастлив завоевать здесь, на домашней трассе, второе золото чемпионата Европы. Это мечта и даже больше, чем мечта. Впервые в карьере я финишировал с флагом. Это было невероятно. Честно говоря, даже не знал, как должен вести себя, когда мне вручили флаг. Я столько раз видел, как другие спортсмены финишируют с флагом в руках и просто постарался повторить то же самое (смеется).

На вопрос, насколько комфортно Сергей чувствует себя на лидирующих позициях по ходу гонки, он ответил:

—  По-разному. У меня даже на Кубках мира были ситуации, когда случалось идти лидером в тех же эстафетах. Но в Оберхофе я выступал на втором этапе, а вот уже в смешанной эстафете в Раубичах был финишером. К сожалению, здесь не получилось справиться.

Вообще же, у каждого спортсмена есть свои фишки, чтобы немного успокоиться, когда борешься за медали. Я стараюсь абстрагироваться и представить, что нахожусь на тренировке или еще где-то. Хотя, когда слышишь такую громкую поддержку трибун, возвращаешься в реальность, понимая: это не тренировка (улыбается).

Сегодня с самого начала у меня было очень хорошее самочувствие и отличные лыжи. Не хотелось терять секунды, отсиживаясь за кем-то. Спортсмены открыли мне дорогу и дали возможность идти в своем темпе. Я знал, что иду с запасом, но старался не думать о том, что могу позволить себе промах, чтобы не появился мандраж и не затряслись руки-ноги.


Фото: Дарья Бурякина

— Допустив два промаха на финальной стойке, понимали, что все равно выиграете?

— Естественно, пришлось следить за стрельбой других ребят. Все-таки я знаю свои финишные круги и чувствую себя на них тяжеловато. Когда узнал на трассе, что норвежец в 30 секундах, немного выдохнул. Не знаю, удалось ли бы мне навязать борьбу норвежцу, уйди мы с рубежа вместе, потому что финишный круг сегодня дался тяжело.

Сергей Бочарников также рассказал об ожиданиях и планах на оставшиеся три этапа Кубка мира:

— В Раубичах я получил хороший заряд эмоций. Но постараюсь сконцентрироваться на достаточно сложных гонках Кубка мира. Нам очень важно удержать десятую позицию [в Кубке наций], чтобы на следующий год получить квоту из пяти спортсменов. Будем бороться до последнего.

 
 
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После завоевания второго золота домашней «европы» в Раубичах Сергей Бочарников рассказал SPORT.TUT.BY, как это первенство помогло ему исполнить мечту, а также оценил...
 
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