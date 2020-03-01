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Белорус Сергей Бочарников выиграл золото ЧЕ по биатлону в гонке преследования
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл золото чемпионата Европы в гонке преследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В «Раубичах» 1 марта – заключительный день соревнований.
Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Что касается результата остальных белорусов, то 13-м в этой гонке стал Максим Воробей, у него по одному промаху на каждом огневом рубеже.15-е место у Антона Смольского, 17-м стал Роман Елетнов, причем он стартовал на 50-й позиции. И на 40-м месте завершил эту гонку Виктор Кривко.
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Новости Беларуси. Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл золото чемпионата Европы в гонке преследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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