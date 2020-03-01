ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Православные верующие отмечают Прощёное воскресенье. Приметы и традиции праздника

01.03.2020 14:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сначала примирись с людьми, а уже потом ищи возможность примириться с Богом. Православные верующие 1 марта отмечают Прощёное воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие отмечают Прощёное воскресенье. Приметы и традиции праздника

Этим праздником завершается масленичная неделя, после которой наступает Великий пост. В этот день принято просить друг у друга прощения за все обиды, а в ответ следует говорить: «Бог простит».

Тонкие блинчики с грибами и луком. Простой рецепт

Православные верующие отмечают Прощёное воскресенье. Приметы и традиции праздника

В храмах по традиции читается Евангелие, где говорится о покаянии. Также в этот день принято ходить на могилы родственников и мысленно просить прощения за все обиды и у них.

А вот по погоде на Прощёное воскресенье определяли, какой будет осень. По народным приметам, солнечная погода предвещает тёплую осень и богатый урожай.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сначала примирись с людьми, а уже потом ищи возможность примириться с Богом. Православные верующие 1 марта отмечают Прощёное...
 
Новости дня
Новости разные
 
На территории Брестской области зарегистрировано 7 пожаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
01.03.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика