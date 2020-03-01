Источник материала: Виртуальный Брест

C 06-00 29.02.2020 по 06-00 01.03.2020 на территории Брестской области зарегистрировано 7 пожаров (в Брестском, Кобринском, Пружанском, Пинском районах и г. Бресте). На пожаре спасен 1 человек, травмирован 1 человек, уничтожено 1 строение, повреждено 2 строения.





29.02.2020 г., 08-48. В г. Пинске на ул. Полесской произошел пожар на 8-м этаже 9-этажного многоквартирного жилого дома. Огнем поврежден велосипед, закопчены стены и потолок на лестничной клетке восьмого этажа. Причина пожара устанавливается.

29.02.2020 г., 09-35. В д. Тевли Кобринского района на ул. Зелёной произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ке 1976 г.р. Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается.

29.02.2020 г., 14-27. В г. Бресте на ул. Смирнова произошел пожар в пластиковом мусорном контейнере, принадлежащем КПУП. Огнем контейнер уничтожен. Причина пожара устанавливается.

29.02.2020 г., 15-32. В д. Лососин Пружанского района на ул. Пионерской произошел пожар в жилом шлакобетонном доме, принадлежащем гр-ну 1976 г.р. Огнем уничтожен диван, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в комнате. До прибытия подразделений МЧС очевидцем спасен хозяин дома, который с отравлением продуктами горения госпитализирован. Горение ликвидировано до прибытия подразделений МЧС . Причина пожара устанавливается.

29.02.2020 г., 19-28. В д. Большие Мотыкалы Брестского района в с/т «Поляна-10» произошел пожар в деревянном садовом доме, принадлежащем пенсионерке 1958 г.р. Огнем строение уничтожено. Причина пожара устанавливается.

29.02.2020 г., 23-32. В д. Яновщизна Пружанского района произошел пожар штабеля дров, принадлежащих КУПП. Огнем уничтожено 70 м.куб. дров. Причина пожара устанавливается.

01.03.2020 г., 01-16. В д. Комлище Пружанского района произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежащем гр-ну 1960 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены внутренняя отделка и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.