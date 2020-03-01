ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дни культуры Беларуси пройдут в Омане 2-6 марта

01.03.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Дни культуры Беларуси пройдут в Омане 2-6 марта

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Беларуси пройдут в Омане с 2 по 6 марта, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Официальную делегацию возглавит министр культуры Юрий Бондарь. В ее составе также директор Национального исторического музея Павел Сапотько. Церемония открытия Дней культуры состоится 4 марта на сцене Дома музыкальных искусств Королевского оперного театра в Маскате. Зрители увидят номера из золотого фонда Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», основанные на богатом фольклорном материале и белорусской истории.

Танцевальные номера программы отразят любовь к родной природе, особенности белорусской нации и ее исторического прошлого. Например, «Хорошки» продемонстрируют всю красоту родной природы в зимнее время. Зрителей ждет встреча с настоящей белорусской зимой — снежной и холодной, но очень красивой порой года с метелями и вьюгами, пушистым белым снегом. Коллектив также покажет особенности труда и быта белорусского народа: посев ржи, сбор урожая. Уникальный хореографический спектакль «Соколиная охота» перенесет зрителей в замковую эпоху белорусской истории, познакомит со старинными обычаями помолвки. Сюрпризом для публики станет музыкальный номер «Арабская фантазия» в исполнении оркестровой группы ансамбля.

Программа Дней культуры включает и выставочный проект «Узоры и символы: наследие белорусского орнамента» из собрания Национального исторического музея, презентацию туристического потенциала Беларуси, подготовленную Министерством спорта и туризма.

Экспозиция Национального исторического музея будет работать до 31 мая. Доминанта выставки — национальный костюм, дополнением будут служить предметы ткачества: рушники, постилки, вышивки, предметы этнографии. Среди памятников культурного наследия белорусского народа, хранящихся в собрании Национального исторического музея, особое место занимает коллекция традиционной белорусской одежды. Она имеет большую художественную и научную ценность, дает представление о богатых традициях, разнообразии техники ткачества, вышивки и кружевоплетения, особенностях декора, орнаментов, способов ношения. Сотни образцов одежды, праздничных и обрядовых нарядов, юбок, андараков, поясов, намиток, рубашек выполнены в традициях, которые в Беларуси веками существовали и совершенствовались. Коллекция отражает красочное разнообразие местных локальных традиций, впечатляет разнообразием узоров и композиций геометрического, растительного, зооморфного характера, обилием колористической гаммы и мотивов.

Кроме того, для участия в мероприятиях белорусской бизнес-недели с 3 по 6 марта состоится визит в Оман делегаций Национальной академии наук Беларуси и Парка высоких технологий. Дипломатические отношения между Беларусью и Султанатом Оман установлены 23 июля 1992 года.

БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Беларуси пройдут в Омане с 2 по 6 марта, сообщили БЕЛТА в Министерстве
 
Новости дня
Новости разные
 
Мать преподала суровый урок сыну и заслужила уважение других женщин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
01.03.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика