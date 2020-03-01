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Мать преподала суровый урок сыну и заслужила уважение других женщин

01.03.2020 12:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ребёнок плохо вёл себя в магазине, трогал всё подряд и дразнил младшего брата. В итоге мать велела сыну направить свою энергию в позитивное русло – сделать отжимания. 

Как сообщает CNN, история произошла в США. Молли Вуден ходила по магазину и в какой-то момент зашла в туалет. Там она увидела назидательно стоявшую женщину и 10-летнего ребёнка. 

Мать преподала суровый урок сыну и заслужила уважение других женщин
Фото: facebook.com/molly.e.harder 

Мать велела сыну сделать отжимания. Мальчик отказывался, говоря, что в туалете грязный пол. Женщина ответила, что позже он сможет помыть руки с мылом, а если будет сопротивляться, то придётся делать ещё 10 отжиманий. Когда мальчик выполнил спортивное упражнение, семья продолжила свой путь. 

Вуден сделала фотографию и поделилась ею в соцсетях. Молли отметила, что хотя не с каждым ребёнком можно использовать такие методы воспитания, иногда они необходимы. 

Мать преподала суровый урок сыну и заслужила уважение других женщин
Фото: Facebook / Harper Quinn 

О публикации узнала женщина со снимка и связалась с Вуден. Женщина пояснила, что её зовут Харпер Куинн. Молли извинилась за сделанное фото, на что Харпер ответила, что в этом нет нужды, напротив, она благодарна. 

Куинн рассказала, что у её ребёнка СДВГ и вызывающее оппозиционное расстройство. В итоге мальчик не только импульсивен, но и всегда делает то, что ему говорят не делать. Харпер уточнила, что после отжиманий её сын нахмурился, скрестил руки и молчал, но не создавал никаких проблем. 

Мать преподала суровый урок сыну и заслужила уважение других женщин
Фото: Facebook / Harper Quinn 

Женщина считает, что применять физическое насилие в качестве воспитательный мер неправильно, но каким-то образом необходимо поддерживать дисциплину. Так Куинн придумала идею с физическими упражнениями. 

Впрочем, родители тоже иногда могут ошибаться. Одна девочка заявила отцу, что не хочет есть его бутерброды.

Причина оказалась простой – здесь подробнее

Люди в материале: Молли Вуден, Харпер Куинн, Harper Quinn, Molly Wooden

 
 
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Ребёнок плохо вёл себя в магазине, трогал всё подряд и дразнил младшего брата. В итоге мать велела сыну направить свою энергию в позитивное русло – сделать...
 
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