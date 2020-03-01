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Мать преподала суровый урок сыну и заслужила уважение других женщин
Источник материала: СТВ
Ребёнок плохо вёл себя в магазине, трогал всё подряд и дразнил младшего брата. В итоге мать велела сыну направить свою энергию в позитивное русло – сделать отжимания.
Как
Мать велела сыну сделать отжимания. Мальчик отказывался, говоря, что в туалете грязный пол. Женщина ответила, что позже он сможет помыть руки с мылом, а если будет сопротивляться, то придётся делать ещё 10 отжиманий. Когда мальчик выполнил спортивное упражнение, семья продолжила свой путь.
Вуден сделала фотографию и поделилась ею в соцсетях. Молли отметила, что хотя не с каждым ребёнком можно использовать такие методы воспитания, иногда они необходимы.
О публикации узнала женщина со снимка и связалась с Вуден. Женщина пояснила, что её зовут Харпер Куинн. Молли извинилась за сделанное фото, на что Харпер ответила, что в этом нет нужды, напротив, она благодарна.
Куинн рассказала, что у её ребёнка СДВГ и вызывающее оппозиционное расстройство. В итоге мальчик не только импульсивен, но и всегда делает то, что ему говорят не делать. Харпер уточнила, что после отжиманий её сын нахмурился, скрестил руки и молчал, но не создавал никаких проблем.
Женщина считает, что применять физическое насилие в качестве воспитательный мер неправильно, но каким-то образом необходимо поддерживать дисциплину. Так Куинн придумала идею с физическими упражнениями.
Впрочем, родители тоже иногда могут ошибаться. Одна девочка заявила отцу, что не хочет есть его бутерброды.
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Ребёнок плохо вёл себя в магазине, трогал всё подряд и дразнил младшего брата. В итоге мать велела сыну направить свою энергию в позитивное русло – сделать...
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