Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси продолжается рост долгов населения перед банками. Об этом свидетельствуют данные статистического бюллетеня Национального банка.

На 1 февраля 2020 года задолженность белорусов перед банками составила 14 миллиардов 262,2 миллиона рублей.

Здесь учитываются потребительские кредиты, кредиты на автомобили и недвижимость, а также карты рассрочки.

За январь задолженность физических лиц по кредитам выросла на 109,3 млн рублей.

По сравнению с февралем 2019 года сумма долгов увеличились на 2,534 млрд.

Отметку в 13 миллиардов рублей долги белорусов превысили в сентябре 2019 года, 12 миллиардов рублей – в мае, 11 миллиардов – в ноябре 2018 года, а 10 миллиардов – в июне.

Долги по потребительским кредитам на 1 февраля составили 5 миллиардов 501,8 миллиона рублей. Это на 20,8 миллиона рублей больше, чем месяцем ранее. Напомним, за декабрь прошлого года общая сумма задолженности по потребительским кредитам выросла на 138,5 миллиона рублей, а в ноябре – упала на 20,2 миллиона рублей.

Задолженность по кредитам на недвижимость составляет 8 миллиардов 658,2 миллиона рублей. За январь этого года эта сумма выросла на 90,4 миллиона рублей, а за декабря 2019-го — 189,9 млн рублей.