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Кража недели: из церкви угнан катафалк с покойником

01.03.2020 14:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На прошедшей неделе произошла самая странная кража: катафалк Lincoln Navigator с гробом и усопшим внутри был похищен с территории греческой православной церкви Святого Антония в Восточной Пасадене.

Местные СМИ сообщают, что тело оставалось в машине с работающим двигателем, пока в церковь заносили другого покойного, и именно тогда машина была угнана.

Департамент шерифа Лос-Анджелеса в Твиттере умолял вора вернуть тело, этот пост широко распространялся в Интернете.

"Из всех плохих решений, которые вы приняли в жизни, примите по крайней мере одно достойное и верните усопшего человека и похоронный автомобиль", — написали полицейские. 

Но гроб с покойным угонщика не смутил, потому что он отправился в дикую поездку и катался до тех пор, пока на следующий день утром свидетель не сообщил, что видел на шоссе похищенный внедорожник. Полицейские Лос-Анджелеса преследовали катафалк до тех пор, пока он не попал в аварию около 7:45 утра. На видеозаписи с вертолетов видно, что у машины серьезные повреждения передней части, сообщает "За рулем".

Департамент шерифа опубликовал заявление, что один человек взят под стражу.

"Огромное спасибо доброму самаритянину, который сообщил в правоохранительные органы, когда увидел украденный автомобиль. Мы также хотим направить соболезнования членам семьи покойного, которой пришлось столкнуться с этой трагедией", — написали полицейские. 

Во время погони шоссе 110 частично было перекрыто. В это время люди как раз ехали на работу.
 
 
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На прошедшей неделе произошла самая странная кража: катафалк Lincoln Navigator с гробом и усопшим внутри был похищен с территории греческой православной церкви Святого...
 
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