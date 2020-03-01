Кража недели: из церкви угнан катафалк с покойником

Местные СМИ сообщают, что тело оставалось в машине с работающим двигателем, пока в церковь заносили другого покойного, и именно тогда машина была угнана.





Департамент шерифа Лос-Анджелеса в Твиттере умолял вора вернуть тело, этот пост широко распространялся в Интернете.





"Из всех плохих решений, которые вы приняли в жизни, примите по крайней мере одно достойное и верните усопшего человека и похоронный автомобиль", — написали полицейские.





Но гроб с покойным угонщика не смутил, потому что он отправился в дикую поездку и катался до тех пор, пока на следующий день утром свидетель не сообщил, что видел на шоссе похищенный внедорожник. Полицейские Лос-Анджелеса преследовали катафалк до тех пор, пока он не попал в аварию около 7:45 утра. На видеозаписи с вертолетов видно, что у машины серьезные повреждения передней части, сообщает "За рулем".





Департамент шерифа опубликовал заявление, что один человек взят под стражу.





"Огромное спасибо доброму самаритянину, который сообщил в правоохранительные органы, когда увидел украденный автомобиль. Мы также хотим направить соболезнования членам семьи покойного, которой пришлось столкнуться с этой трагедией", — написали полицейские.





Во время погони шоссе 110 частично было перекрыто. В это время люди как раз ехали на работу.



