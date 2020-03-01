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«Самые приятные воспоминания – когда учил водить машину». Сын Влада Листьева рассказал об отце

01.03.2020 14:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 25 лет назад 1 марта не стало легендарного ведущего и журналиста Владислава Листьева. Сейчас выпускается множество авторских программ, в которых о Листьеве рассказывают его коллеги, подчинённые, друзья и родственники. 

«Такого в новейшей истории нашей страны не было никогда. Одновременно тысячи людей разных возрастов, разного достатка, убеждений и политических взглядов прощались с телеведущим. С человеком, о существовании которого за несколько лет до этого большинство из них не знало вообще», – говорится в начале документального фильма, который посвящён годовщине смерти Владислава Николаевича и выпущен на «Первом канале». 

«Самые приятные воспоминания – когда учил водить машину». Сын Влада Листьева рассказал об отце
Фото: кадр из документального фильма «Первого канала» 

В этом фильме о своём отце рассказал Александр Листьев. По его словам, иинициатором развода стала его мать Татьяна Лялина. Сам отец Александра в шутку говорил: «Танюша, ещё пару браков и вернусь к тебе». Сын Листьева спокойно отнёсся к разводу родителей, он не испытывал недостатка в их любви или внимании. 

«Самые приятные воспоминания – когда учил водить машину». Сын Влада Листьева рассказал об отце
Фото: кадр из документального фильма «Первого канала» 

«Самые приятные, искренние, добрые воспоминания – это когда отец учил меня водить машину. Мне тогда было ещё лет 6-7, с 10 лет я уже сам водил машину. Как он отреагировал на то, что я сжёг его сцепление? Болезненно, но с достоинством», – с улыбкой рассказал Александр. 

«Самые приятные воспоминания – когда учил водить машину». Сын Влада Листьева рассказал об отце
Фото: кадр из документального фильма «Первого канала» 

Ещё одно воспоминание касается дачи. Тогда сын Листьева играл с другими детьми, радовался и хотел, чтобы его отец, наблюдавший со стороны, тоже радовался за него. 

У Владислава Николаевича есть не только сын Александр, но и дочь Валерия.

Как она выглядит и чем занимается сейчас – читайте здесь

Люди в материале: Владислав Листьев, Александр Листьев

 
 
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Новости России. 25 лет назад 1 марта не стало легендарного ведущего и журналиста Владислава Листьева. Сейчас выпускается множество авторских программ, в которых о...
 
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