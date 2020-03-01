В Беларусь прибыли британские морпехи

Источник материала: Tut.by

Телеграмм-канал Nexta опубликовал видео приземления транспортного самолета, а котором, по его словам, находятся британские морпехи.

«Белорусским споттерам удалось заснять прибытие крайне редкого для нашей страны самолета — военно-транспортного Airbus A400M ВВС Великобритании, — написал он. —

Судя по официальному сообщению Минобороны Объединенного королевства, сразу 30 морпехов в течение двух недель будут отрабатывать проведение спецопераций совместно с белорусскими коллегами. Не повезло только с погодой. Планировалось, что отрабатывать будут навыки выживания и передвижения при низких температурах и обильном снеге, но с погодой так и не сложилось. Помимо военной подготовки, у британских морпехов будут и культурные мероприятия, посвященные истории и Дню Победы».

Напомним, что ранее Министерство обороны РБ опубликовало пресс-релиз, в котором сообщалось: в рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады «к участию в миротворческой деятельности ООН» с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании.

«В целях подготовки к тренировке 29 февраля 2020 года в Беларусь прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения, — говорится в сообщении. — Прибытие основного состава британских морских пехотинцев состоится 1 марта».