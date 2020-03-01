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В Беларусь прибыли британские морпехи
Источник материала: Tut.by
Телеграмм-канал Nexta
«Белорусским споттерам удалось заснять прибытие крайне редкого для нашей страны самолета — военно-транспортного Airbus A400M ВВС Великобритании, — написал он. —
Напомним, что ранее Министерство обороны РБ
«В целях подготовки к тренировке 29 февраля 2020 года в Беларусь прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения, — говорится в сообщении. — Прибытие основного состава британских морских пехотинцев состоится 1 марта».
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Напомним, что в Беларуси проводится совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании.
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