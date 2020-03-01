Романчук: Классическое белорусское «собака на сене»

Как отмечает эксперт, это на треть больше, чем на начало 2016-го. Причем, инсайдеры рынка недвижимости говорят, что далеко не все имущество у госпредприятий числится на балансе. Ни правительство, ни исполкомы не хотят признаться, что сегодня это номенклатурное «добро» в значительной степени стало барахлом и стоит раз в десять меньше.





Фейсбуке Ярослав Романчук. – Чиновники-шлагбаумы приняли законы и нормативные акты, которые создали идеально порочную мотивацию для всех честных участников рынка. – Замороженный капитал, токсичные активы, брошенные на произвол судьбы квадратные метры, которые могли бы быть использованы предпринимателями и домашними хозяйствами, если бы распорядители чужого им позволили. Классическое белорусское «собака на сене»: «Сам не гам и другому не дам», – пишет вЯрослав Романчук. – Чиновники-шлагбаумы приняли законы и нормативные акты, которые создали идеально порочную мотивацию для всех честных участников рынка.





Первое – чиновники





– Чиновники боятся принимать решения по приватизации неиспользуемых объектов, потому что их могут обвинить в коррупции, мошенничестве из-за условий сделки. Инструкции по продаже и оценке имущества написаны так, что старое, разваливающееся здание по бумагам стоит чуть ли не как современный бизнес-центр в центре Минска





Чиновников никто не ругает, не наказывает, не увольняет за упущенную выгоду стране от того, что имущество не используется. Значит, закон стимулирует поведение по принципу «лучше пусть сгниет, разрушится, чем я своей активностью накликаю себе проблем на пятую точку».





Второе – руководители государственных предприятий





– Их тоже по головке никто не погладит за то, что его активы по реальной рыночной цене в разы меньше, чем написано в балансе. Неиспользуемую недвижимость можно использовать неформально, а выгоду получать себе лично на карман. Поскольку институт банкротства в отношении госпредприятий у нас практически заблокирован, то на неиспользуемую недвижимость можно махнуть рукой.





Все равно ее никто не заберет, никто не потребует объяснить низкое качество управления, никто не поставит к стенке за низкую рентабельность, капитализацию и отдачу от инвестиций.





Третье – частные производители товаров и услуг, домашние хозяйства





– Люди конечно, рассмотрели бы возможность купить себе недвижимость, но по предлагаемым ценам – это безумие. Даже если человек купил такой объект, потом, даже через пять – семь лет, к нему могут прийти проверяющие и поставить под сомнение сделку. Результат – национализация или очень «кусающиеся» доплаты. Или резкий рост налога на недвижимость и землю.





Как только купленную развалюху частный собственник доводит до ума, вкладывает в нее кучу денег и ресурсов, контролеры и налоговики – тут как тут, с переоценкой объекта. Человек еще ни копейки чистой прибыли не получил, еще на этапе инвестиций, а с него уже три шкуры дерут.





Четвертое – контрольные и правоохранительные органы





– Они работают в режиме галочно-палочной системы. Чем больше потенциальных коррупционеров и мошенников они идентифицируют, тем больше благ на своей служебной лестнице будут иметь. Поэтому они следят за каждым чихом директора предприятий, руководителей исполкомов, концернов и прочих собственников активов. Они имеют приоритетное право интерпретировать понятие «деловая польза», «нормальная/рыночная цена», «соблюдение всех требований законодательства». За ними стеной стоят прокуратура и суды. Поэтому эти субъекты – мощный источник реального риска для всех остальных участников рынка.





«В ловушке плохих законов»





– Беларусь находится в ловушке плохих законов, низкопробной системы управления и порочной мотивации распорядителей чужого, – подытоживает Ярослав Романчук. – Одним пакетом нужно принимать 1) новый порядок приватизации, 2) новый режим банкротства, в первую очередь, госпредприятий, 3) новый режим взыскания долгов с государственных коммерческих субъектов, а также 4) новый налоговый режим в отношении земли и недвижимости.





Иначе Беларуси грозит очень опасный сюжет с прихватизацией используемого и неиспользуемого имущества. Его авторы и исполнители – представители контрольных, силовых и номенклатурных кругов, которые на уровне районов и городов превратились в круговые поруки. Это не для людей. Это для тех примерна 10 тысяч распорядителей чужого, которые накопили себе достаточно денег, чтобы, как говорят, и внукам хватило.