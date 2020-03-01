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Белорусы завоевали четыре медали по итогам чемпионата Европы по биатлону

01.03.2020 15:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы завоевали четыре медали по итогам чемпионата Европы по биатлону
IBU

В белорусских Раубичах завершился чемпионат Европы по биатлону-2020, который ранее был перенесен из Эстонии. В последний день соревнований копилка сборной Беларуси пополнилась двумя золотыми медалями.

В мужской гонке преследования равных не было представителю Беларуси Сергею Бочарникову. Лишь на последнем огневом рубеже наш спортсмен допустил два промаха, однако заработанное ранее преимущество позволило Бочарникову финишировать первым с национальным флагом в руках.

Белорусы завоевали четыре медали по итогам чемпионата Европы по биатлону
 

«Серебро» и «бронза» достались норвежцам Стурле Холму Лагридду и Сиверту Гутторму Баккену соответственно. Белорус Максим Воробей занял 13-е место, Антон Смольский – 15-е, Роман Елетнов – 17-е, Виктор Кривко – 40-е.

У женщин в гонке преследования представительница Беларуси Елена Кручинкина впервые в карьере прошла четыре огневых рубежа без промахов. Этот факт, а также быстрый ход по лыжне позволили нашей биатлонистке стать лучшей и тоже финишировать с национальным флагом Беларуси в руках.

Белорусы завоевали четыре медали по итогам чемпионата Европы по биатлону
 

Компанию на пьедестале Елене Кручинкиной составили россиянка Кристина Резцова и шведка Элизабет Хегберг. В цветочную церемонию попала и наша Ирина Кривко, заняв шестое место. Белоруска Динара Алимбекова заняла 20-е место, Ирина Кручинкина – 24-е, Аделина Сабитова – 25-е.

Таким образом, по итогам чемпионата Европы-2020 в Раубичах на счету сборной Беларуси четыре медали – «золото» Сергея Бочарникова в суперспринте и гонке преследования, «золото» Елены Кручинкиной в гонке преследования, а также «бронза» Ирины Кривко в спринте. Этот результат позволил белорусам первенствовать в медальном зачете.

Впереди у сильнейших биатлонистов три заключительных этапа Кубка мира – в чешском Нове Место, финском Контиолахти и норвежском Холменколлене. Последняя гонка в рамках Кубка мира по биатлону в нынешнем сезоне состоится 22 марта. Кроме того, с 4 по 7 марта в Раубичах запланирован финальный этап Кубка IBU – второго по значимости соревнования после Кубка мира.

Белорусы завоевали четыре медали по итогам чемпионата Европы по биатлону
Кривко выиграла «бронзу» чемпионата Европы по биатлону в Раубичах в спринте
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В Раубичах завершился чемпионат Европы по биатлону-2020.
 
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