











- Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций. Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года, - говорится в сообщении украинской стороны.





Ермак предложил провести обмен в марте, однако стороны продолжат переговоры. Андрей Ермак еще будучи на должности помощника президента контактировал с Дмитрием Козаком по вопросу обмена. После отставки Владислава Суркова Козака называют главным по украинскому направлению.





За время президентства Владимира Зеленского прошло два обмена удерживаемыми лицами. С Россией - 7 сентября и с ОРДЛО 29 декабря 2019 года.





Напомним, что теперь именно Дмитрий Козак считается "куратором Беларуси" в Москве. О встречах с белорусскими официальными лицами пока не сообщается.