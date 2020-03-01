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В Беларуси – второй случай заражения коронавирусом
Источник материала: БДГ
Тест на коронавирус дал положительный результат у жительницы Витебска.
Об этом
«В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV», - проинформировали в пресс-службе.
Белоруска и ее двое коллег прилетели из северной Италии. Медики взяли тесты и анализы у всех прибывших, после чего отправили в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу.
По словам врачей, самочувствие в этих пациентов удовлетворительное, признаков заболевания нет. Девушку, у которой был положительный тест, дополнительно обследуют, проводят лабораторную диагностику.
По всей стране проводятся обследования граждан, вернувшихся из эпидемиологически неблагоприятных районов.
«Всего на сегодняшний момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет», - добавили в Минздраве.
Там отметили, что речь идет о студенте из Ирана, его девушке и витебчанке.
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Тест на коронавирус дал положительный результат у жительницы Витебска.
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