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В Беларуси – второй случай заражения коронавирусом

01.03.2020 17:02 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Тест на коронавирус дал положительный результат у жительницы Витебска.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

«В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV», - проинформировали в пресс-службе.

Белоруска и ее двое коллег прилетели из северной Италии. Медики взяли тесты и анализы у всех прибывших, после чего отправили в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу.

По словам врачей, самочувствие в этих пациентов удовлетворительное, признаков заболевания нет. Девушку, у которой был положительный тест, дополнительно обследуют, проводят лабораторную диагностику.

По всей стране проводятся обследования граждан, вернувшихся из эпидемиологически неблагоприятных районов.  

«Всего на сегодняшний момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет», - добавили в Минздраве.

Там отметили, что речь идет о студенте из Ирана, его девушке и витебчанке.

В Китае уже почти три месяца свирепствует коронавирус, Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию международной чрезвычайной ситуацией.

Новый вирус впервые был выявлен в Беларуси у иранского студента, прибывшего в Минск из Баку 22 февраля. Так как инфекцию обнаружили 27 февраля, были предприняты срочные меры. Молодого человека отправили в медучреждение, проверяют всех, кто с ним общался.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на съезде официальных профсоюзов 28 февраля, заявил, что не считает нужным закрывать границы Беларуси в связи с коронавирусом.

По информации пресс-службы Национального аэропорта Минск, прибывших в Беларусь проверяют на симптомы коронавируса, информацию передают медслужбе. При подозрении на заражении пассажиры проходят контроль отдельно от остальных.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Тест на коронавирус дал положительный результат у жительницы Витебска.
 
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