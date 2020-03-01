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Елена Кручинкина о золоте ЧЕ в «Раубичах»: «Не ставила себе цели выиграть. Поэтому так получилось»

01.03.2020 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. И снова золото! Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина выиграла гонку преследования на чемпионате Европы в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Кручинкина о золоте ЧЕ в «Раубичах»: «Не ставила себе цели выиграть. Поэтому так получилось»

Белорус Сергей Бочарников выиграл золото ЧЕ по биатлону в гонке преследования

Это третья по счету и вторая за сегодня награда высшей пробы в копилке нашей сборной. Таким образом, команда Беларуси стала первой в медальном зачете по итогам домашнего первенства.

Елена Кручинкина о золоте ЧЕ в «Раубичах»: «Не ставила себе цели выиграть. Поэтому так получилось»

Елена Кручинкина, чемпионка Европы по биатлону-2020 (гонка преследования):
Когда я побежала, я получала максимальное удовольствие от гонки, мне она очень понравилась. Это, наверное, первая гонка, когда я получила максимальное удовольствие. Я не думала о том, чтобы быть в тройке или еще что-то. Я просто настраивалась отработать хорошо на рубеже и просто цель себе ставила остаться хотя бы в шестерке. А так получилось, что я стала первой из-за того, что отработала так, как надо было, не ставила себе цели выиграть. Поэтому так получилось.

Елена Кручинкина о золоте ЧЕ в «Раубичах»: «Не ставила себе цели выиграть. Поэтому так получилось»

Люди в материале: Елена Кручинкина, Екатерина Лихошапко

 
 
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Новости Беларуси. И снова золото! Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина выиграла гонку преследования на чемпионате Европы в «Раубичах», сообщили в программе...
 
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