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Елена Кручинкина о золоте ЧЕ в «Раубичах»: «Не ставила себе цели выиграть. Поэтому так получилось»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. И снова золото! Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина выиграла гонку преследования на чемпионате Европы в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это третья по счету и вторая за сегодня награда высшей пробы в копилке нашей сборной. Таким образом, команда Беларуси стала первой в медальном зачете по итогам домашнего первенства.
Елена Кручинкина, чемпионка Европы по биатлону-2020 (гонка преследования):
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Новости Беларуси. И снова золото! Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина выиграла гонку преследования на чемпионате Европы в «Раубичах», сообщили в программе...
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