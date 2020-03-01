В понедельник, 2 марта, в Беларуси ожидается до 10 градусов тепла

Источник материала: Ежедневник

Осадки, южный ветер и до плюс 10 прогнозируют синоптики на территории Беларуси в понедельник, 2 марта.

Как сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, 2 марта по Беларуси будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, возможен мокрый снег.

Ветер будет южный и юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Днем возможны порывы ветра до 14 м/с.

Ночью температура воздуха ожидается 0-5, днем будет от 5 до 10 градусов тепла.