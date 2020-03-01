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В понедельник, 2 марта, в Беларуси ожидается до 10 градусов тепла
01.03.2020 17:38 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Осадки, южный ветер и до плюс 10 прогнозируют синоптики на территории Беларуси в понедельник, 2 марта.
Как сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, 2 марта по Беларуси будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, возможен мокрый снег.
Ветер будет южный и юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Днем возможны порывы ветра до 14 м/с.
Ночью температура воздуха ожидается 0-5, днем будет от 5 до 10 градусов тепла.
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Осадки, южный ветер и до плюс 10 прогнозируют синоптики на территории Беларуси в понедельник, 2 марта.
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