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У белоруски из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат

01.03.2020 17:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У жительницы Витебска дал положительный результат один из тестов на коронавирус. 

Как сообщает Министерство здравоохранения, у белоруски выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. 

Витеблянка и двое её коллег вернулись из Италии. Как и в случае с другими гражданами, вернувшимися из эпидемиологически неблагоприятных районов, у них были взяты анализы. 

Что сейчас происходит в минском аэропорту? Как делают тесты на коронавирус 

Пациенты помещены в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. Все трое в удовлетворительном состоянии, симптомов болезни у них нет. 

С пациенткой, которая может быть заражена коронавирусом, проводится углублённая лабораторная диагностика. У коллег женщины тесты показали отрицательные результаты. 

Отмечается, что сейчас в Беларуси с подозрением на 2019-nCoV госпитализированы три человека, ни у кого из них нет клинических проявлений болезни. 

Ранее сотрудники ВОЗ простым языком ответили на важные вопросы о коронавирусе.

Насколько он опасен, какие симптомы и кто в группе риска – читайте здесь

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. У жительницы Витебска дал положительный результат один из тестов на коронавирус.  Как сообщает Министерство здравоохранения, у белоруски...
 
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