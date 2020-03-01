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У белоруски из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У жительницы Витебска дал положительный результат один из тестов на коронавирус.
Как
Витеблянка и двое её коллег вернулись из Италии. Как и в случае с другими гражданами, вернувшимися из эпидемиологически неблагоприятных районов, у них были взяты анализы.
Пациенты помещены в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. Все трое в удовлетворительном состоянии, симптомов болезни у них нет.
С пациенткой, которая может быть заражена коронавирусом, проводится углублённая лабораторная диагностика. У коллег женщины тесты показали отрицательные результаты.
Отмечается, что сейчас в Беларуси с подозрением на 2019-nCoV госпитализированы три человека, ни у кого из них нет клинических проявлений болезни.
Ранее сотрудники ВОЗ простым языком ответили на важные вопросы о коронавирусе.
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Новости Беларуси. У жительницы Витебска дал положительный результат один из тестов на коронавирус. Как сообщает Министерство здравоохранения, у белоруски...
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