Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?

Источник материала: СТВ

Вы, наверное, слышали такие имена, как Андрей Губин, Бритни Спирс и Стас Костюшкин. Если нет, то какие артисты ассоциируются у вас с детством? Под чью музыку вы танцевали на дискотеках?

Ответы на эти вопросы могут быть разными в зависимости от возраста. Мы вспомнили артистов, которые были на пике популярности в 1990-ых и 2000-ых годах.

Андрей Губин

Андрей Губин рассказал, почему старается избегать публики



Фото: instagram.com/_andreygubin_

Сергей Жуков, группа «Руки вверх»

20 лет за одну минуту. Сергей Жуков показал, как менялась группа «Руки Вверх!»



Фото: instagram.com/sezhukov

Алексей Потехин, группа «Руки вверх»



Фото: instagram.com/potekhinalex

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Чем сегодня занимаются близнецы, которые были популярными актёрами в прошлом веке?



Фото: instagram.com/marykateandashley_br

Scorpions



Фото: instagram.com/scorpions

Бритни Спирс

Бритни Спирс продолжила выступление, рискуя остаться на сцене без костюма



Фото: instagram.com/britneyspears

Оксана Ковалевская, группа «Краски»



Фото: instagram.com/oksanakovalevskaya

Metallica

Группа Metallica в Москве спела песню «Группа крови» на русском языке и поразила публику​​​​​​​



Фото: instagram.com/wellmanphotographyuk

Юля Волкова, группа «Тату»



Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Елена Катина, группа «Тату»



Фото: instagram.com/lenakatina

Группа «Звери»



Фото: instagram.com/zveri_official

Юрий Шатунов, группа «Ласковый май»

Юрию Шатунову 46 лет. Как проводит своё свободное время певец



Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

Кристина Агилера



Фото: instagram.com/xtina

Стас Костюшкин, группа «Чай вдвоём»



Фото: instagram.com/stas_kostyushkin_official

Денис Клявер, группа «Чай вдвоём»



Фото: instagram.com/denisklyaver

Кстати, недавно Клявер дал большое интервью телеканалу РТР-Беларусь.