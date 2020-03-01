ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?

01.03.2020 17:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Вы, наверное, слышали такие имена, как Андрей Губин, Бритни Спирс и Стас Костюшкин. Если нет, то какие артисты ассоциируются у вас с детством? Под чью музыку вы танцевали на дискотеках? 

Ответы на эти вопросы могут быть разными в зависимости от возраста. Мы вспомнили артистов, которые были на пике популярности в 1990-ых и 2000-ых годах. 

Андрей Губин 

Андрей Губин рассказал, почему старается избегать публики 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?
Фото: instagram.com/_andreygubin_ 

Сергей Жуков, группа «Руки вверх» 

20 лет за одну минуту. Сергей Жуков показал, как менялась группа «Руки Вверх!» 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?
Фото: instagram.com/sezhukov 

Алексей Потехин, группа «Руки вверх» 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?
Фото: instagram.com/potekhinalex 

Мэри-Кейт и Эшли Олсен 

Чем сегодня занимаются близнецы, которые были популярными актёрами в прошлом веке? 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?
Фото: instagram.com/marykateandashley_br 

Scorpions 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?
Фото: instagram.com/scorpions 

Бритни Спирс 

Бритни Спирс продолжила выступление, рискуя остаться на сцене без костюма 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?
Фото: instagram.com/britneyspears 

Оксана Ковалевская, группа «Краски» 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?
Фото: instagram.com/oksanakovalevskaya 

Metallica 

Группа Metallica в Москве спела песню «Группа крови» на русском языке и поразила публику​​​​​​​ 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?
Фото: instagram.com/wellmanphotographyuk 

Юля Волкова, группа «Тату» 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?
Фото: instagram.com/official_juliavolkova 

Елена Катина, группа «Тату» 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?
Фото: instagram.com/lenakatina 

Группа «Звери» 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?
Фото: instagram.com/zveri_official 

Юрий Шатунов, группа «Ласковый май» 

Юрию Шатунову 46 лет. Как проводит своё свободное время певец 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?
Фото: instagram.com/yuriy_shatunov 

Кристина Агилера 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?
Фото: instagram.com/xtina 

Стас Костюшкин, группа «Чай вдвоём» 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?
Фото: instagram.com/stas_kostyushkin_official 

Денис Клявер, группа «Чай вдвоём» 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?
Фото: instagram.com/denisklyaver 

Кстати, недавно Клявер дал большое интервью телеканалу РТР-Беларусь.

Артист рассказал о семье и мечте спеть в стиле Metallica – здесь подробнее

Люди в материале: Андрей Губин, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Мэри-Кейт Олсен, Эшли Олсен, Юрий Шатунов, Бритни Спирс, Scorpions, Оксана Ковалевская, Metallica, Юля Волкова, Елена Катина, Кристина Агилера, Стас Костюшкин, Денис Клявер

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы, наверное, слышали такие имена, как Андрей Губин, Бритни Спирс и Стас Костюшкин. Если нет, то какие артисты ассоциируются у вас с детством? Под чью музыку вы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Бочарников на ЧЕ по биатлону: «Две золотых медали – такого не было у меня никогда»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика