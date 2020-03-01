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Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?
Источник материала: СТВ
Вы, наверное, слышали такие имена, как Андрей Губин, Бритни Спирс и Стас Костюшкин. Если нет, то какие артисты ассоциируются у вас с детством? Под чью музыку вы танцевали на дискотеках?
Ответы на эти вопросы могут быть разными в зависимости от возраста. Мы вспомнили артистов, которые были на пике популярности в 1990-ых и 2000-ых годах.
Андрей Губин
Сергей Жуков, группа «Руки вверх»
Алексей Потехин, группа «Руки вверх»
Мэри-Кейт и Эшли Олсен
Scorpions
Бритни Спирс
Оксана Ковалевская, группа «Краски»
Metallica
Юля Волкова, группа «Тату»
Елена Катина, группа «Тату»
Группа «Звери»
Юрий Шатунов, группа «Ласковый май»
Кристина Агилера
Стас Костюшкин, группа «Чай вдвоём»
Денис Клявер, группа «Чай вдвоём»
Кстати, недавно Клявер дал большое интервью телеканалу РТР-Беларусь.
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Вы, наверное, слышали такие имена, как Андрей Губин, Бритни Спирс и Стас Костюшкин. Если нет, то какие артисты ассоциируются у вас с детством? Под чью музыку вы...
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