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В Минске руководитель Офиса Зеленского и замглавы Администрации Путина обсудили следующий обмен пленными

01.03.2020 17:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «Нормандской четверки» во время встречи в Париже в декабре 2019 года, пишет TUT.BY

Ермак заявил о намерении провести следующий этап обмена в марте. Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандской формате.

Напомним, на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря была достигнута договоренность между Зеленским и Путиным провести обмен пленными до 31 декабря 2019 года.

23 декабря во время видеоконференции трехсторонняя контактная группа по Украине согласовала этот обмен.

29 декабря Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обменялись пленными на контрольном пункте въезда — выезда «Майорск» близ Горловки. Тогда самопровозглашенные республики Донбасса передали Украине 76 человек, Киев передал им 127 человек. Около 20 человек отказались возвращаться на территорию самопровозглашенных республик, четыре человека отказались возвращаться на территорию Украины.

До декабря 2019-го обмен пленными в последний раз прошел два года назад — 27 декабря 2017 года. Тогда Украина получила 74 человека, а передала 237 человек из 306, поскольку некоторые задержанные отказывались возвращаться на неподконтрольные Киеву территории.
 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием...
 
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