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Минздрав: в Беларуси второй больной коронавирусом. На этот раз – беларуска
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 1 марта, на сайте Минздрава
Известно, что беларуска и двое её коллег недавно вернулись в Беларусь из Италии, где сейчас бушует вспышка коронавируса. На сайте Минздрава пишут, что беларуску вызвали в поликлинику как раз потому, что она долго пробыла в этой стране. Коллег беларуски тоже проверили – у них вируса не нашли.
Сейчас беларуска находится в Витебской областной клинической инфекционной больнице. На сайте Минздрава пишут, что ее состояние «удовлетворительное».
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