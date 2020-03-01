Минздрав: в Беларуси второй больной коронавирусом. На этот раз – беларуска

Источник материала: KYKY

Сегодня, 1 марта, на сайте Минздрава появилось сообщение о том, что у беларуски из Витебска тест на коронавирус оказался положительным. Цитируем: «Один из тестов, которые были выполнены у беларуски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV».

Известно, что беларуска и двое её коллег недавно вернулись в Беларусь из Италии, где сейчас бушует вспышка коронавируса. На сайте Минздрава пишут, что беларуску вызвали в поликлинику как раз потому, что она долго пробыла в этой стране. Коллег беларуски тоже проверили – у них вируса не нашли.

Сейчас беларуска находится в Витебской областной клинической инфекционной больнице. На сайте Минздрава пишут, что ее состояние «удовлетворительное».

Напомним, первый случай заражения в Беларуси минздрав подтвердил 28 февраля. Вирус нашли у студента БНТУ, который приехал в Беларусь из Ирана. Сейчас находится в минской инфекционной больнице. Врачи проверяют на коронавирус его родственников и друзей.