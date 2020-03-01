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Минздрав: в Беларуси второй больной коронавирусом. На этот раз – беларуска

01.03.2020 16:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 1 марта, на сайте Минздрава появилось сообщение о том, что у беларуски из Витебска тест на коронавирус оказался положительным. Цитируем: «Один из тестов, которые были выполнены у беларуски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV». 

Известно, что беларуска и двое её коллег недавно вернулись в Беларусь из Италии, где сейчас бушует вспышка коронавируса. На сайте Минздрава пишут, что беларуску вызвали в поликлинику как раз потому, что она долго пробыла в этой стране. Коллег беларуски тоже проверили – у них вируса не нашли. 

Сейчас беларуска находится в Витебской областной клинической инфекционной больнице. На сайте Минздрава пишут, что ее состояние «удовлетворительное». 
Напомним, первый случай заражения в Беларуси минздрав подтвердил 28 февраля. Вирус нашли у студента БНТУ, который приехал в Беларусь из Ирана. Сейчас находится в минской инфекционной больнице. Врачи проверяют на коронавирус его родственников и друзей. 

Все, что нужно знать про вирус в Беларуси и мире читайте по ссылке: «Самое актуальное про коронавирус и фейки вокруг него». 

 
Теги: Витебск
 
 
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Сегодня, 1 марта, на сайте Минздрава появилось сообщение о том, что у беларуски из Витебска тест на коронавирус оказался положительным. Цитируем: «Один из тестов,...
 
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