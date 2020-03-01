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Когда врач едет на вызов, а попадает под удар пациента. Реальные истории
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В зону риска оказаться под ударом в последнее время все чаще попадают врачи скорой помощи, сообщили в программе «Неделя». Казалось бы, пациенты должны относиться к ним как минимум с уважением. Хотя бы не хамить и не оскорблять.
Но где там! Не просто хамят и оскорбляют – поднимают руку! И все громче звучат инициативы, направленные на защиту врачей от таких ситуаций.
Анастасия Калашникова, фельдшер скорой помощи:
Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии Больницы скорой медицинской помощи г. Минска:
Кристина Федорович, корреспондент:
Не хочется продолжать этот список со страшными заголовками, когда медики едут, кажется, на самый обычный вызов, а получается, что на бой. И в таких ситуациях выходит, что на кону жизнь не пациента, а доктора или докторов.
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Новости Беларуси. В зону риска оказаться под ударом в последнее время все чаще попадают врачи скорой помощи, сообщили в программе «Неделя». Казалось бы, пациенты...
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