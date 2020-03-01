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Кто защитит медработника от нападений пациентов и какая предусмотрена ответственность
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Защищает права докторов с недавнего времени и адвокатское бюро ассоциации врачей, сообщили в программе «Неделя». Напрашивается вопрос: а разве не должен медработник быть застрахован полностью от нападения со стороны пациентов, дабы не приходилось от оказания помощи прибегать к обороне.
Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы г. Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей:
Хотя с точки зрения законодательства человек в белом халате не приравнен к лицу при исполнении служебных обязанностей, но вместе с тем де-факто так оно и есть. Это человек, который пришел на рабочее место для того, чтобы оказывать медицинскую помощь.
Госдума в 2019 году приняла закон, направленный на защиту жизни и здоровья медработников. Предусмотрено ужесточение уголовной ответственности за причинение вреда здоровью, а также угрозу убийством в связи со служебной деятельностью. Чтобы руку поднимать на человека в белом халате было неповадно.
Дмитрий Шевцов:
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Новости Беларуси. Защищает права докторов с недавнего времени и адвокатское бюро ассоциации врачей, сообщили в программе «Неделя». Напрашивается вопрос: а разве...
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