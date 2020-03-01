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Коронавирус в Беларуси. Что известно на данный момент

01.03.2020 20:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси выявлен первый завозной случай коронавируса. Давайте о том, что известно на этот момент.

Действительно, у студента БНТУ, который 22 февраля вернулся из Ирана, обнаружен коронавирус, сообщили в программе «Неделя». Действительно, два дня он ходил на занятия, посещал общежитие, но проживал в квартире со своей девушкой. Действительно, самого парня, девушку, ее родителей и двоюродную сестру поместили под карантин в Минской инфекционной больнице. Студенты, с которыми учился заболевший, – под медицинским наблюдением.

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Коронавирус в Беларуси. Что известно на данный момент

Накануне стало известно, что у отца девушки тест дал положительный результат.

Буквально несколько часов назад пришло сообщение о том, что один из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебской области, выявил фрагмент коронавируса (подробнее здесь).

Она и двое коллег недавно прибыли из Италии – эпидемиологически неблагоприятного района, поэтому были приглашены нашими медиками для прохождения теста. У двух коллег они отрицательные.

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Таким образом, в больницах с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет.

Вот, в общем-то, основные факты. Не все, конечно, но главное – подтвержденные. Можно разве что добавить, что в БНТУ теперь индивидуальный план обучения. И многие минские общежития закрыты для посещений. В аэропорту усилен санитарно-эпидемиологический контроль.

Коронавирус в Беларуси. Что известно на данный момент

Юлия Огнева, СТВ:
И вот спрашивается: почему бы не поверить министру? Ведь вот этот комментарий был дан практически вслед за новостью о первом завезенном коронавирусе. Просили открытости – получите. Только зачем открытость, если ей не доверять? И, в общем-то, понятна привычка искать подвох. Но все-таки давайте не поддаваться всеобщей панике. Ну нет в этом смысла.

А вот чаще мыть руки – в этом смысл точно есть. Кашлять и чихать в локоть. Носить маску – больным обязательно, здоровым – тоже не запрещено, если так спокойнее – пожалуйста, носите. Но соблюдая правила. И не поддаваясь всеобщей истерии, если вдруг в аптеке возле дома сию минуту масок не окажется.

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И вот еще что: если так уж боитесь коронавируса и любых вообще респираторных инфекций – бросьте курить. Если курите. Зачем вы сами ослабляете свои легкие? Если точно знаете, что наиболее частое осложнение – это пневмония.

В общем, будьте здоровы. И физически, и психически. Ничто так не снижает иммунитет, как отсутствие самоуважения.

Коронавирус в Беларуси. Что известно на данный момент

Люди в материале: Юлия Огнева

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси выявлен первый завозной случай коронавируса. Давайте о том, что известно на этот момент. Действительно, у студента БНТУ, который 22...
 
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