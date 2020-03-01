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Лувр временно закрыт для посещений

01.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лувр временно закрыт для посещений

В Париже приостановили работу Лувра. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба музея 1 марта.

Решение о переносе открытия принято администрацией музея в связи с риском распространения эпидемии коронавируса в стране.

В храмах Франции по этой же причине изменили обряд причастия. Прихожане временно не будут принимать причастие из сосуда с вином.

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В Париже приостановили работу Лувра. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба музея 1 марта. Решение о переносе открытия принято администрацией музея в связи с риском...
 
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