Лувр временно закрыт для посещений

Источник материала: Вороновская газета





В Париже приостановили работу Лувра. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба музея 1 марта.

Решение о переносе открытия принято администрацией музея в связи с риском распространения эпидемии коронавируса в стране.

В храмах Франции по этой же причине изменили обряд причастия. Прихожане временно не будут принимать причастие из сосуда с вином.

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