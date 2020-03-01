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В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?

01.03.2020 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Веры в могучую силу профсоюзного движения на неделе добавил VIII съезд ФПБ, сообщили в программе «Неделя». Статус мероприятия был определен еще заранее – Александр Лукашенко выразил намерение принять в нем участие, встречаясь с Михаилом Ордой еще в январе.

Занятость, зарплаты, пенсии, ценообразование, политические кампании. Не говоря уже о поддержке уязвимых категорий работников, улучшении условий труда, контроля дисциплины. Профсоюзы уже давно выросли из набившего оскомину стереотипа: подарки на Новый год да 8 марта, здравницы, детские лагеря. Профсоюзы в нашей стране – в центре важнейших экономических и политических событий.

«Человек должен быть защищен». Прямая цитата главы государства. А для этого в первую очередь нужен неформальный подход. Как раз от него зависит, что по итогу получит работник. А действительно: что получит?

Алена Сырова – о профсоюзе для человека.

В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?

Шура из советского «Служебного романа» – собирательный образ типичного представителя профкома, вездесущего и занятого бесконечным сбором денег, надолго укоренился в восприятии большинства. Но у нынешних профсоюзных лидеров задачи куда глобальнее. У художественного вымысла с сегодняшней реальностью из общего разве что «симпатичность и активность».

В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?

Алла Анищенко, председатель первичной профсоюзной организации филиала «Энергосбыт»:
Я уже работаю больше 10 лет, и столько людей, столько моментов. Нужно было находить решение, иногда непростые решения, чтобы не навредить человеку, а помочь где-то, где-то согреть, подсказать, где-то поговорить с руководством.

Алла Анатольевна возглавляет профсоюзную первичку «Энергосбыта». Ей под силу отстоять продление контракта без пяти минут пенсионеру, организовать финансовую поддержку молодому специалисту...

В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?

Андрей Касперович, инженер-инспектор филиала «Энергосбыт»:
В рамках коллективного договора возмещается часть суммы, которая тратится на аренду жилья, ну или предоставляется жилье. Естественно, подспорье 5 базовых – достаточная сумма, чтобы быть значимой.

... проследить за тем, чтобы люди элементарно не перерабатывали, вовремя получали заслуженную зарплату и главное – были здоровы.

В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?

Яна Завирюха, контролер филиала «Энергосбыт»:
Без отрыва от производства у нас была прекрасная возможность пройти медицинское обследование, сдать анализы на месте. Для нас это было очень актуально.

В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?

И даже в самых нездоровых ситуациях между руководителями и работниками интересы последних перевесят. В общем, вряд ли у кого-то на этом предприятии возникнет вопрос: «На что идут его взносы?» Но так, конечно, не везде.

В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?

Сегодня профсоюзы Беларуси объединяют 4 миллиона человек. Уже очевидно, что каждый из них в случае спорных вопросов с работодателем не останется без поддержки один на один с несправедливостью. А если только, например, организовать турслёт, то для чего тогда всё это союзничество?

В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?

Вадим Грачёв, начальник главного управления организационной и кадровой работы Федерации профсоюзов Беларуси:
Когда профсоюзный лидер не отвечает чаяниям тех людей, которые его когда-то избирали, конечно, такие вопросы возникают. В таких случаях что мы делам? Во-первых, выезжаем на предприятие. У нас есть все ресурсы, чтобы принять меры, чтобы в этой конкретной организации работу профсоюзную вывести на должный уровень, а значит, вернуть доверие людей.

В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?


О том, что авторитет профсоюзов растет, можно судить и по статистике. За последние 5 лет на 4,5 тысячи увеличилось количество первичных организаций. Изменилось и направление работы, задачи теперь у первичек более глобальные.

Зарплаты, цены на продукты и роль профсоюзов. О чём говорил Президент на съезде ФПБ

В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?

К примеру, приходится чаще  решать финансовые вопросы трудящихся. Вот и на съезде эта тема № 1. Из предложений – от образования и науки, поднять базовую ставку бюджетников до уровня бюджета прожиточного минимума. Это было бы справедливо, и не стоял бы так остро вопрос достижения минимальной зарплаты. А вот чего быть не должно категорически, так это задержек с выплатами честно заработанного.

В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?

А такие случаи есть чаще других – у аграриев задерживают зарплаты на несколько месяцев. Радикальное решение проблемы предлагает делегат от Гродненского областного объединения профсоюзов – Президент Беларуси.

Александр Лукашенко: «То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно»

Профсоюзы вернули около 20 честно заработанных миллионов рублей сотрудникам. Труднее всего помочь в случаях, когда на счету предприятия не остается ничего, кроме долгов, его банкротят и ликвидируют. А раз предприятия нет, то и выплачивать задолженности по зарплатам тоже некому. А ведь иногда можно обойтись и без банкротства.

В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?

Чтобы предприятие стало на ноги, достаточно просто помочь с заказом. В последнее время, как, например, в Светлогорске на домостроительном комбинате или на фарфоровом заводе в Добруше, антикризисные меры предлагает Президент, а не местные власти.

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В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы на них не обращаем внимания, пока Президент не поедет и кому-то по голове не даст. Разве это нормальная работа? Поэтому давайте и в правительстве, и профсоюзы, садитесь за стол вместе и думайте, что нам делать с так называемым банкротством. Его не должно быть в Беларуси! Потому что это все за счет людей, и это нам потом дороже получается. У нас нет предприятий, которые не могут работать на рынке. Они все могут работать, но на них надо обращать внимание, их нужно поддерживать.

В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?

Но если все-таки предприятие не выкарабкалось, важно поддержать тех, кто остался без работы – помочь трудоустроиться и дать финансовую подушку безопасности хотя бы на первые 3 месяца. Свое видение предлагают профсоюзы.

Михаил Орда: механизм компенсационного фонда, который бы мог формироваться за счёт тех, кто потенциально может стать банкротом

В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?

Подключились к проверке начислений зарплат в первую очередь профсоюзы. Именно к ним в поисках правды стали обращаться бюджетники. По всей стране за месяц 400 обращений.

В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?

Анна Гарацкевич, председатель Гродненской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки:
Мы всегда готовы услышать людей, мы просим, чтобы люди изъясняли свои проблемы, мы стараемся им помочь сразу по мере поступления той или иной проблемы и сглаживать все вопросы на местах.

В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?

Об эффективности работы профсоюзов в нашей стране можно судить хотя бы потому, что не бастуют у нас водители, пилоты, преподаватели и другие профессионалы. Не выходят на улицы в желтых жилетах, чтобы их услышали.

В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?

Власть и так знает о проблемах. Ведь есть те, кто точно в курсе, что беспокоит, и пытается изменить и меняет. Предлагает изменения в законодательстве или в отдельно взятом коллективном договоре, мониторят цены и зарплаты, требуют и добиваются справедливости – такая вот нынче общественная нагрузка у лидеров профкомов.

В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?


Алена Сырова, корреспондент:
Фигуры представителей крестьянства, интеллигенции и рабочего класса символично венчают фасад Дворца культуры профсоюзов – организации, которая объединяет и независимо от сферы деятельности защищает интересы работающих белорусов, то есть наши с вами. Отстаивают главное право – на труд, а его ценность неизменно стоит во главе угла.

Люди в материале: Алена Сырова, Алла Анищенко, Андрей Касперович, Яна Завирюха, Вадим Грачев, Анна Гарацкевич

 
 
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Новости Беларуси. Веры в могучую силу профсоюзного движения на неделе добавил VIII съезд ФПБ, сообщили в программе «Неделя». Статус мероприятия был определен еще...
 
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