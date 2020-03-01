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В борьбе за работника и его права. Чем сегодня занимаются профсоюзы?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Веры в могучую силу профсоюзного движения на неделе добавил VIII съезд ФПБ, сообщили в программе «Неделя». Статус мероприятия был определен еще заранее – Александр Лукашенко выразил намерение принять в нем участие, встречаясь с Михаилом Ордой еще в январе.
Занятость, зарплаты, пенсии, ценообразование, политические кампании. Не говоря уже о поддержке уязвимых категорий работников, улучшении условий труда, контроля дисциплины. Профсоюзы уже давно выросли из набившего оскомину стереотипа: подарки на Новый год да 8 марта, здравницы, детские лагеря. Профсоюзы в нашей стране – в центре важнейших экономических и политических событий.
«Человек должен быть защищен». Прямая цитата главы государства. А для этого в первую очередь нужен неформальный подход. Как раз от него зависит, что по итогу получит работник. А действительно: что получит?
Шура из советского «Служебного романа» – собирательный образ типичного представителя профкома, вездесущего и занятого бесконечным сбором денег, надолго укоренился в восприятии большинства. Но у нынешних профсоюзных лидеров задачи куда глобальнее. У художественного вымысла с сегодняшней реальностью из общего разве что «симпатичность и активность».
Алла Анищенко, председатель первичной профсоюзной организации филиала «Энергосбыт»:
Алла Анатольевна возглавляет профсоюзную первичку «Энергосбыта». Ей под силу отстоять продление контракта без пяти минут пенсионеру, организовать финансовую поддержку молодому специалисту...
Андрей Касперович, инженер-инспектор филиала «Энергосбыт»:
Яна Завирюха, контролер филиала «Энергосбыт»:
И даже в самых нездоровых ситуациях между руководителями и работниками интересы последних перевесят. В общем, вряд ли у кого-то на этом предприятии возникнет вопрос: «На что идут его взносы?» Но так, конечно, не везде.
Сегодня профсоюзы Беларуси объединяют 4 миллиона человек. Уже очевидно, что каждый из них в случае спорных вопросов с работодателем не останется без поддержки один на один с несправедливостью. А если только, например, организовать турслёт, то для чего тогда всё это союзничество?
Вадим Грачёв, начальник главного управления организационной и кадровой работы Федерации профсоюзов Беларуси:
К примеру, приходится чаще решать финансовые вопросы трудящихся. Вот и на съезде эта тема № 1. Из предложений – от образования и науки, поднять базовую ставку бюджетников до уровня бюджета прожиточного минимума. Это было бы справедливо, и не стоял бы так остро вопрос достижения минимальной зарплаты. А вот чего быть не должно категорически, так это задержек с выплатами честно заработанного.
А такие случаи есть чаще других – у аграриев задерживают зарплаты на несколько месяцев. Радикальное решение проблемы предлагает делегат от Гродненского областного объединения профсоюзов – Президент Беларуси.
Чтобы предприятие стало на ноги, достаточно просто помочь с заказом. В последнее время, как, например, в Светлогорске на домостроительном комбинате или на фарфоровом заводе в Добруше, антикризисные меры предлагает Президент, а не местные власти.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но если все-таки предприятие не выкарабкалось, важно поддержать тех, кто остался без работы – помочь трудоустроиться и дать финансовую подушку безопасности хотя бы на первые 3 месяца. Свое видение предлагают профсоюзы.
Подключились к проверке начислений зарплат в первую очередь профсоюзы. Именно к ним в поисках правды стали обращаться бюджетники. По всей стране за месяц 400 обращений.
Анна Гарацкевич, председатель Гродненской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки:
Об эффективности работы профсоюзов в нашей стране можно судить хотя бы потому, что не бастуют у нас водители, пилоты, преподаватели и другие профессионалы. Не выходят на улицы в желтых жилетах, чтобы их услышали.
Власть и так знает о проблемах. Ведь есть те, кто точно в курсе, что беспокоит, и пытается изменить и меняет. Предлагает изменения в законодательстве или в отдельно взятом коллективном договоре, мониторят цены и зарплаты, требуют и добиваются справедливости – такая вот нынче общественная нагрузка у лидеров профкомов.
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Новости Беларуси. Веры в могучую силу профсоюзного движения на неделе добавил VIII съезд ФПБ, сообщили в программе «Неделя». Статус мероприятия был определен еще...
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