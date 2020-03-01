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10 боев, чемпионы Европы и мира, три дебюта белорусов. Рассказываем, как прошёл турнир MGC в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эти выходные выдались насыщенными для любителей смешанных единоборств. 29 февраля прошел турнир MGC, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. В программе вечера было 10 поединков по правилам кикбоксинга, ММА и бокса.
Кристина Момот, СТВ:
Виталий Гурков, СТВ:
Гладиаторы в зале и на ринге. MGC ведь дословно – смешанные бои гладиаторов. И если в первом случае это художественное преувеличение, картинка для нас, телевизионщиков и зрителей, то на ринге временами было жарко так же, как и летом в Риме.
Сами по себе бои под вывеской MGC для Минска не новы – уже проводились такие турниры. Отличие этого – возрожденный из 90-х формат Pride: когда на одном ринге представители разных видов единоборств, например, боец-вольник и боксер, когда победа достигается только за счет техники.
Михаил Лисовский, промоутер турниров MGC:
10 боев, чемпионы Европы и мира, три дебюта белорусов в профессиональном спорте. К слову, все три удались – соперник был повержен задолго до завершения поединка. Причем братья Долголевцы как под копирку – в первом раунде одним ударом. Здесь это называют технической победой.
Евгений Долголевец, боец:
Михаил Долголевец, боец:
Белорусу Марселю Сычеву пришлось чуть тяжелее: на старте поединка соперник явно владел инициативой. Но сумасшедшая поддержка минского зрителя стала той самой порцией драйва. Блестящий удар и заслуженная победа.
Марсель Сычёв, боец:
Украшением вечера, безусловно, стал поединок двух девушек. Здесь уже зритель мог насладиться всеми тремя раундами и тактической борьбой. Когда на первом месте не столько техника, сколько выносливость и сила духа. Как бы банально это не звучало.
Александра Ситникова, боец:
Главное событие турнира – бой между чемпионом Европы и чемпионом мира – тоже выдался затяжным. Также потребовалось три раунда. А возможно, не самый броский для зрителя по эффектности поединок объяснялся травмой белоруса Максима Сподаренко. Еще две недели тому только сняли гипс после перелома со смещением лучевой кости, пришлось отрабатывать ногами.
Максим Сподаренко, боец:
Все участники этого зрелища не скрывали эмоций. Даже не столько от побед, сколько от самого факта проведения турнира такого уровня. Для Беларуси это пока не норма, но новый промоутер обещает эффектное продолжение.
Но даже такой первый шажочек оказался серьезным рывком: прямую трансляцию поединков смотрели более 2 миллионов зрителей во всем мире. А еще раз окунуться в атмосферу гладиаторских боев поможет и наш канал. Мы все снимали на 8 камер, разумеется, в формате HD, с суперзамедленными повторами, все – как ценят любители смешанных единоборств.
Следите за программой и анонсом на нашем сайте. И этот наш выбор – показать бои гладиаторов в своем эфире – он ведь тоже сделан осознанно. Мы ведь в эфире работаем так же, как и спортсмены на ринге, – живем этим, чтобы побеждать.
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Новости Беларуси. Эти выходные выдались насыщенными для любителей смешанных единоборств. 29 февраля прошел турнир MGC, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. В...
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