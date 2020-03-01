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Скандалы, интриги и сенсации домашнего ЧЕ. Биатлон при плюсовых температурах: как это было
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одним из главных спортивных событий недели для белорусов стал домашний чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Кристина Момот, СТВ:
Виталий Гурков, СТВ:
Белорусским хедлайнером этого чемпионата Европы стал Сергей Бочарников. Ни один день турнира не прошел без упоминания этого спортсмена. Причем контексты порой были разными.
Первый день соревнований – мужской-супер-спринт – и сразу победа! Стартовав 17-м, Сергей не допустил ни одной ошибки на стрельбе, а в финишном створе не подпустил к заветному золоту ни чеха, ни украинца.
Казалось, судьба возвращает долги за прошлый европейский чемпионат – тогда до личного пьедестала не хватало совсем немного.
Начало смешанной эстафеты вселяло надежду: первая половина гонки прошла на ура – и Динара Алимбекова, и Ирина Кривко уверенно удерживали лидерство. На своем третьем этапе не подвел и Антон Смольский.
Финишером у нашей четверки был новоиспеченный чемпион Европы в супер-спринте, и казалось, белорусской сборной пора готовиться к медальной церемонии. Но биатлон не был бы биатлоном без драматичной заключительной стрельбы стоя. То ли погода, то ли нервы, но Бочарников ушел на штрафной круг и финишировал лишь четвертым, в 7 секундах от «бронзовых» норвежцев.
Как оказалось, к медальной церемонии в тот вечер не стоило готовиться никому: она просто не состоялась. Белорусская сторона подала протест за неспортивное поведение норвежцев: наш Сергей утверждал, что соперник вытолкнул его с трассы. «Бронзовый» вопрос представители IBU решали весь вечер, отдавая медаль то одним, то вторым. В итоге третьими остались норвежцы.
Тем не менее, без бронзы наша команда не осталась. Копилку Беларуси в спринте пополнила лидер сборной Ирина Кривко.
Ирина Кривко, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону:
В мужской гонке белорусы остались без медалей, но поводы для радости все равно были: Сергей Бочарников заехал в цветочную церемонию, став 5-м. Совсем рядом в финишном протоколе расположился Антон Смольский – 7-е место.
Свое 5-е место и 27 секунд отставания Сергей Бочарников в пасьюте использовал с умом: три огневых рубежа под ноль и лишь две ошибки на заключительном. Они уже никак не повлияли на итоговый результат – второе золото!
Казалось бы, чемпионат Европы удался. Но, кажется, наши биатлонисты словили кураж!
В женском пасьюте выстрелила Елена Кручинкина. 20 из 20 на четырех огневых рубежах, и у нашей команды уже третья золотая медаль.
Неожиданный домашний чемпионат Европы для белорусов получился ярким, где-то спорным, но по итогу очень счастливым – четыре медали: три золота и бронза!
И если некоторые спортсмены могут передохнуть, у нашего стадиона такой возможности нет: на следующей неделе «Раубичи» принимают финальный этап Кубка IBU. Первая гонка, женский спринт, состоится уже 4 марта.
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Новости Беларуси. Одним из главных спортивных событий недели для белорусов стал домашний чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе «Неделя спорта» на...
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