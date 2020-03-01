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Бокс не для девушек? Александра Ситникова рассказала о подготовке к турниру MGC
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эти выходные выдались насыщенными для всех любителей смешанных единоборств. 29 февраля прошел турнир MGC. В программе вечера было 10 поединков по правилам кикбоксинга, ММА и бокса.
Подобные турниры – настоящий праздник эмоций и адреналина.
Кристина Момот, СТВ:
Виталий Гурков, СТВ:
Александра Ситникова, мастер спорта по тайскому боксу и кикбоксингу:
«Бой – это уже просто финальный штрих»
Очень сложная часть подготовки – это взвешивание. Мы рады все, что оно позади. Осталось только выйти и отбоксировать. Очень большая работа уже проделана, и бой – это уже просто финальный штрих.
«Буду делать все, что в моих силах, чтобы белорусский флаг был наверху, чтобы выиграть»
Все показали, что все в порядке у меня, у соперницы. Вгонка, я думаю, у нас одинаково проходила. Надо было пару килограмм водой подогнать. Ну а так диета, тренировка, как обычно. Потерпеть чуть-чуть сутки без воды.
Буду делать все, что в моих силах, чтобы белорусский флаг был наверху, чтобы выиграть.
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Новости Беларуси. Эти выходные выдались насыщенными для всех любителей смешанных единоборств. 29 февраля прошел турнир MGC. В программе вечера было 10 поединков по...
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