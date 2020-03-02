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«Реал» впервые за четыре года обыграл «Барселону» в чемпионате Испании

02.03.2020 01:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мадридский «Реал» выиграл в 26-м туре чемпионата Испании у «Барселоны» — 2:0. Эта победа позволила команде Зинедина Зидана вернуть себе лидерство в турнире.


Reuters

В первом тайме больше голевых моментов было у каталонцев, но вторая половина матча прошла с ощутимым преимуществом «Реала».

Счет в матче на 71-й минуте открыл бразильский форвард Винисус Жуниор, отправивший мяч в ближний угол рикошетом от Пике.

А в конце игры отличился только вышедший на замену Мариано Диас.

Предыдущий раз «Реал» побеждал «Барселону» в чемпионате Испании в апреле 2016 года.

После этого матча в активе «Реала» 56 очков, «Барселона» набрала 55.

 
 
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Мадридский «Реал» выиграл в 26-м туре чемпионата Испании у «Барселоны» - 2:0. Эта победа позволила команде Зинедина Зидана вернуть себе лидерство в турнире.
 
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