|
«Реал» впервые за четыре года обыграл «Барселону» в чемпионате Испании
Источник материала: Tut.by
Мадридский «Реал» выиграл в 26-м туре чемпионата Испании у «Барселоны» — 2:0. Эта победа позволила команде Зинедина Зидана вернуть себе лидерство в турнире.
В первом тайме больше голевых моментов было у каталонцев, но вторая половина матча прошла с ощутимым преимуществом «Реала».
Счет в матче на 71-й минуте открыл бразильский форвард Винисус Жуниор, отправивший мяч в ближний угол рикошетом от Пике.
А в конце игры отличился только вышедший на замену Мариано Диас.
Предыдущий раз «Реал» побеждал «Барселону» в чемпионате Испании в апреле 2016 года.
После этого матча в активе «Реала» 56 очков, «Барселона» набрала 55.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мадридский «Реал» выиграл в 26-м туре чемпионата Испании у «Барселоны» - 2:0. Эта победа позволила команде Зинедина Зидана вернуть себе лидерство в турнире.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)