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Прогноз по валютам: возможен новый рекорд по доллару на фоне паники из-за коронавируса
Источник материала: Myfin
– Основными внешними факторами прошедшей недели было значительное снижение российского рубля на фоне резкого падения нефтяных котировок. В пятницу, 28 февраля, цена на
В результате за неделю доллар в России подорожал с 64,3 российского рубля до 67 ровно, или на 4,2%. Евро подорожал с 69,4 российского рубля до 73,9, или на 6,4%. При этом сама пара евро/доллар выросла с 1,08 ровно до 1,1020, или на 2,1%.
В результате к белорусскому рублю доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел.
Доллар вырос за неделю на 1,23%, евро вырос на 3,31%, российский рубль снизился на 2,89%.
С учетом доли российского рубля в валютной корзине, его снижение перевесило рост доллара и евро. В результате стоимость валютной корзины снизилась за неделю на 0,45%. Это вторая неделя укрепления белорусского рубля к валютной корзине.
Важно отметить, что к концу недели доллар и евро обновили максимумы с начала года, а российский рубль – минимумы.
Если паника по поводу коронавируса в мире не прекратится, то нефть может продолжить дешеветь, а вслед за ней продолжит дешеветь и российский рубль.
В этом случае
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Источник: Myfin.by
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