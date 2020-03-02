|
В Оршанском районе столкнулись две фуры. Пострадал водитель
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло около полуночи 29 февраля возле деревни Высокое Оршанского района на 147-м километре дороги Витебск — Гомель — граница Украины,
Фура Mercedes Benz столкнулась с МАЗом. Грузовик частично стоял в полосе движения и был обозначен знаком аварийной остановки.
49-летнего водителя Mercedes отвезли в больницу с травмами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло около полуночи 29 февраля возле деревни Высокое Оршанского района.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)