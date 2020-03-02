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В Оршанском районе столкнулись две фуры. Пострадал водитель

02.03.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП произошло около полуночи 29 февраля возле деревни Высокое Оршанского района на 147-м километре дороги Витебск — Гомель — граница Украины, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

Фура Mercedes Benz столкнулась с МАЗом. Грузовик частично стоял в полосе движения и был обозначен знаком аварийной остановки.


Фото: ГАИ

49-летнего водителя Mercedes отвезли в больницу с травмами.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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ДТП произошло около полуночи 29 февраля возле деревни Высокое Оршанского района.
 
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