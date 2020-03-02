Странные моменты из советских мультиков. Что мы вообще смотрели?!

Источник материала: Tut.by

В детстве мы мало задумывались над тем, чему хотели нас научить создатели мультфильмов. Мы просто смотрели на забавных персонажей и следили за их приключениями. Но если пересмотреть знакомые нам истории во взрослом возрасте, то может появиться много вопросов к их содержанию. AFISHA.TUT.BY нашла несколько таких моментов.

1. «Ну, погоди!»: пьют алкоголь





Известная сцена: Волк приходит домой к Зайцу с букетом цветов и бутылкой сидра. Заяц вручает Волку штопор и воодушевленно расставляет две чашечки для распития напитка, вот только незадача: бутылку не получается открыть. Тем не менее, модель понятна: хочешь кого-то умаслить — принеси ему букет и горячительное.

К «Ну, погоди!» вообще много вопросов: например, некоторые пользователи YouTube спрашивают , какого пола Заяц и почему Волк дарит ему цветы. (Никого не осуждаем, но для СССР момент и правда интересный). Сюда добавим и то, что последний в принципе курит, как паровоз, на протяжении всего мультика. Да, Волк — отрицательный персонаж, но разве в детстве выбираешь, за кем копировать?

Впрочем, положительные персонажи, которые не прочь смолить табак, тоже есть. Например, крокодил Гена.





2. «Крокодил Гена»: учимся обманывать покупателей

Кстати о нем. В первой же серии этого мультика мы еще даже не успеваем познакомиться с Чебурашкой, который жил в ящике с апельсинами, а уже видим жизненную сценку с продавцом фруктов. Вместо того, чтобы честно взвесить апельсин покупателю, герой мультика надавливает пальцем на чашу весов, чтобы фрукт завесил побольше, и «толкает» товар по завышенной цене.

Конечно, в юном возрасте этот трюк мы могли не понять или не заметить, но уж сегодня становится очевидно: создатели мультфильма решили то ли обличить нечестных продавцов, то ли научить хитростям зрителей.





Сам крокодил Гена персонаж тоже сомнительный.

Во-первых, курит трубку, как мы уже заметили. Во-вторых, несмотря на свои некоторые подвиги (пожурил ребят за лазание по пожарной лестнице и открытие канализационных люков), сам лезет в электрощитовую. Ну такое.





«Ну, погоди!», «Котенок Гав», «Винни-пух». Тест: что вы помните о советских мультиках?

3. «Лето кота Леопольда»: пьют еще немного алкоголя

В целом к мультику претензий нет: кроме того, что двое мышей натурально издеваются над котом. Но заканчивается серия «Лето кота Леопольда» довольно странно. Спасаясь от роя пчел, мыши запрыгивают в первое попавшееся убежище — бочку с пивом, и это нам ярко демонстрируют в кадре целых 10 (!) секунд.





Почему на бочке нельзя было написать «КВАС»? Загадка. Наверное, чтобы мы с детства привыкали к обилию алкоголя вокруг нас.

4. «Простоквашино»: познают культуру дискуссии

Здесь тоже на первый взгляд все нормально. Дядя Федор милосерден к бездомным животным, а почтальон Печкин даже катается на велосипеде, пропагандируя отказ от общественного транспорта (ладно, просто в деревне его не было).





Вопрос к шаблону общения между мужчиной и женщиной. Когда мама дяди Федора понимает, что битва за изгнание кота из дома проиграна, она выдает: «Выбирай: или он, или я» — хотя любой психолог скажет, что ультиматумы — не самый лучший способ разрешения конфликта.

Паттерны поведения дяди Федора тоже так себе пример для школьника. Родители не разрешают завести кота? Отлично, уйду из дома! Ясно, что это завязка для развития сюжета, но можно ведь подумать, что это нормальный для подростка вариант решения проблемы.

5. «Винни Пух»: манипулируют окружающими

Еще одного такого депрессивного героя, как ослика из мультика о Винни Пухе, надо поискать. И дело даже не в унынии, в котором вечно пребывает Иа, а то, с каким изяществом он манипулирует остальными героями мультика. «День моего рождения. Хотя кого это интересует? — спрашивает осел. — Всем наплевать. Никому нет дела». Дальше Иа показывает на «подарки», которых нет, как бы подчеркивая свою никомуненужность.





Естественно, такие слова заставляют Винни Пуха активно делать вид, что ему не все равно. Наглядный пример манипуляции, грех не запомнить.

P. S. для тех, кто все воспринимает серьезно

Мы не призываем подвергать жесткой цензуре любую сомнительную сцену в мультике. Скорее стоит задуматься: если раньше дети смотрели эти мультики и вырастали условно «нормальными», то что мешает и современным детям не поддаваться влиянию массовой культуры? Наверное, каждый сам должен ответить на этот вопрос.

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