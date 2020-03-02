Минтранс планирует реконструировать дорогу на Вильнюс до мая 2021 года

В первую очередь, речь идет об автомобильной дороги М7 Минск – граница Литвы (дорога на Вильнюс). Планируется, что реконструкция начнется этим летом и завершится до 1 мая 2021 года.
Проект реализуется совместно с Европейским инвестиционным банком. Кроме того, в планах на текущий год – завершить реконструкцию участка трассы М3 на обходе Плещениц.
«Следующая дорога – это Р53 Слобода – Новосады (от Кургана Славы в направлении Смолевич). Сегодня там ведутся работы, и в этом году планируем завершить, сделать первую категорию на этом участке, будет новое бетонное покрытие, новая современная дорога», - сообщает ОНТ со ссылкой на Алексея Авраменко.