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Минтранс планирует реконструировать дорогу на Вильнюс до мая 2021 года

02.03.2020 07:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минтранс планирует реконструировать дорогу на Вильнюс до мая 2021 года
БЕЛТА

В первую очередь, речь идет об автомобильной дороги М7 Минск – граница Литвы (дорога на Вильнюс). Планируется, что реконструкция начнется этим летом и завершится до 1 мая 2021 года.

Проект реализуется совместно с Европейским инвестиционным банком. Кроме того, в планах на текущий год – завершить реконструкцию участка трассы М3 на обходе Плещениц.

«Следующая дорога – это Р53 Слобода – Новосады (от Кургана Славы в направлении Смолевич). Сегодня там ведутся работы, и в этом году планируем завершить, сделать первую категорию на этом участке, будет новое бетонное покрытие, новая современная дорога», - сообщает ОНТ со ссылкой на Алексея Авраменко. 

Минтранс планирует реконструировать дорогу на Вильнюс до мая 2021 года
Реконструкция участка Р23 от Слуцка до Солигорска начнется в 2020 году
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Теги: Минск
 
 
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В 2020 году продолжится реконструкция основных направлений, сообщил в программе «Контуры» министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.
 
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