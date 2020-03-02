Минтранс планирует реконструировать дорогу на Вильнюс до мая 2021 года

Источник материала: Аргументы и факты

В первую очередь, речь идет об автомобильной дороги М7 Минск – граница Литвы (дорога на Вильнюс). Планируется, что реконструкция начнется этим летом и завершится до 1 мая 2021 года.

Проект реализуется совместно с Европейским инвестиционным банком. Кроме того, в планах на текущий год – завершить реконструкцию участка трассы М3 на обходе Плещениц.