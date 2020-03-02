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«Беллегпром» предлагает убрать магазины «секонд-хенд» из крупных городов
Источник материала: Tut.by
«Беллегпром» настаивает на регулировании деятельности магазинов секонд-хенд. Об этом в программе «Неделя» на телеканале
По ее словам, в 2019 году было завезено товара по категории «секонд-хенд» на 78 миллионов долларов.
— Закрывать — не закрывать — мы свои предложения говорили и будем говорить. Но некое регулирование данного вида торговли мы все равно предлагали и будем предлагать. Возможно, если не закрытие, то, по крайней мере вынос его с каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц. Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем на все показатели безопасности одежды, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали, — пояснила Татьяна Лугина.
Она также рассказала, что «Беллегпром» планирует открыть в этом году семь мультибрендовых магазинов «made in Belarus».
— Все упирается в денежные средства, как обычно. Но все равно мы двигаемся. У нас задача — 7 магазинов открыть до конца года по стране, — рассказала председатель концерна.
Ранее Татьяна Лугина в интервью TUT.BY
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- Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем на все показатели безопасности одежды, поэтому и на...
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