Эта прекрасная ужасная Меган Маркл. Как эволюционировал ее стиль и почему она никому не дает покоя

Источник материала: Tut.by

Когда в начале января Гари и Меган объявили о решении сложить с себя королевские полномочия и больше не представлять королевскую семью на мероприятиях, во всех грехах обвинили, конечно же, Меган. Событие даже назвали Мегзитом, по аналогии с "брекситом". А потом случился новый виток скандала, когда супругам запретили использовать бренд «Sussex Royal», а Меган ответила, что вообще-то они имеют на это полное право, но, может быть, пойдут навстречу королеве-бабушке.

В английском даже появился неологизм «to Meghan Markle», а британское издание The Guardian подробно объяснило, что значит «меганмарклить» и в каких ситуациях употреблять этот глагол. Меганмарклить — это так высоко ценить себя и свое психическое здоровье, чтобы позволить себе покинуть любую среду, в которой тебе некомфортно.

«Вчера я меганмарклила своего бывшего весь вечер и не написала ему ни одного сообщения».

«Я подумываю смеганмарклить: начальство не дает мне повышения на работе уже два года. Лучше я стану блогером в инстаграме, чем буду оставаться в коллективе, который не уважает меня и мой труд».