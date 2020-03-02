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Брест проиграет «Шахтеру», «Юнайтед» одолеет «МанСити», а в UFC 8 марта женский бой. Наши прогнозы

02.03.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый рассчитывает на победу любимой команды в манчестерском дерби, а заместитель главного редактора TUT.BY Максим Гайко ждет победы солигорского «Шахтера» над прошлогодним чемпионом Беларуси в матче за Суперкубок. Тем временем боец MMA Вадим Куцый выбрал для ставки крутой женский поединок в UFC, который поставили на 8 марта.

Чалый: В «Сити» упростили игру. А мы в «Юнайтед», наоборот, на коне.

Кто: Сергей Чалый, экономист.

Пять последних ставок: не прошла, не прошла, не прошла, прошла, не прошла.

В этот раз ставит на матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити», который состоится 8 марта.


выбрал Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В манчестерском дерби может случиться все, что угодно, — полагает Сергей, большой фанат «Юнайтед». — «Красные дьяволы» прошли февраль без поражений во всех турнирах, причем началась эта беспроигрышная серия в конце января. Казалось бы, как такое возможно с учетом травмы Маркуса Рэшфорда? А все за счет приобретений в зимнее трансферное окно: Бруну Фернандеш в качестве плеймейкера и форвард Одион Игало пришлись ко двору. Плюс у «Юнайтед» забивают даже те, в чьи прямые обязанности голы не входят: Скотт Мактоминей, Харри Магуайр, Неманья Матич и Фил Джонс.

Если раньше надежды фанатов «Юнайтед» на взятие ворот были связаны с удачным проходом Аарона Уан-Биссака по флангу и навесом на Магуайра, то с появлением нашего нового лидера Фернандеша команда дорожит мячом.

Фернандеш для красной части Манчестера — это Скоулз, Гиггз и Кин в одном лице: ведет игру, участвует практически во всех голевых моментах, психологически устойчив. Не хочу обнадеживать себя мыслью, что вот теперь в «Юнайтед» готовы на большие свершения, а просто получаю удовольствие от каждого хорошего матча.

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На прошлой неделе «МанСити» обыграл «Реал» в гостях, но этот факт ужаса не наводит. Давно известно, что необходимо сделать для победы над «Сити». Другое дело — крайне трудно исполнить план на игру.

С «Сити» бессмысленно бороться за контроль мяча, однако в роли второго номера «Юнайтед» чувствует себя комфортно. В этом случае, бывает, достаточно двух-трех пасов для голевой атаки, тогда как с условным «Бернли» нам нужно плести хитроумные кружева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Manchester City (@mancity) 7 Дек 2019 в 10:14 PST

Рассчитываю на то, что для «Сити» в приоритете ответный поединок с «Реалом» в Лиге чемпионов, так как шансы на чемпионский титул в Премьер-лиге они утратили. А, значит, это обстоятельство в пользу «Юнайтед». Возможно, с нами состав будет не тем, который готовится под «Реал». Кроме того, «Сити» в нынешнем сезоне упростил игру. У них есть проблемы в управлении клубом. А мы в «Юнайтед», наоборот, на коне.

Поставлю на победу «Юнайтед» в дерби под управлением рационального тренера Уле Гуннара Сульшера. Сульшер растет вместе с командой. Это наш вариант. Не надо нам особенных тренеров, как Жозе Моуриньо, или тренеров-философов, как Луи ван Гал.

Футбол. Англия. Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» победит «Манчестер Сити»

Коэффициент — 5,40


Гайко: Футболисты «Шахтера» будут бить чемпионов в каждом единоборстве

Кто: Максим Гайко, заместитель главного редактора TUT.BY и ведущий спортивных трансляций.

Последняя ставка: не прошла, прошла.

В этот раз ставит на матч за Суперкубок Беларуси по футболу «Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск, который пройдет 4 марта.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— И брестское «Динамо», и «Шахтер» среди тех команд-лидеров чемпионата, которые в межсезонье сменили тренеров, — напоминает Максим. — По товарищеским играм в межсезонье «Шахтер» оставил впечатление сбалансированной команды с крепкой обороной.

Да, в последние годы оплотом надежности сзади у Солигорска был недавно покинувший команду Павел Рыбак. Рыбак не раз признавался лучшим защитником чемпионата Беларуси, несмотря на возраст (сейчас ему 36 лет) и невостребованность в сборной. Однако «Шахтеру» удалось найти Павлу хорошую замену в лице опытного сборника и бывшего капитана минского «Динамо» Сергея Политевича. Кроме того, ворота «Шахтера» теперь будет защищать Александр Гутор. Качества голкипера и взаимопонимание с Политевичем, которое, полагаю, наработано за годы совместных выступлений в «Динамо» и сборной, позволяют новому наставнику «Шахтера» Юрию Вернидубу не беспокоиться за оборонительные действия команды.

Оборона брестского «Динамо» выглядит слабее, чем у «Шахтера». Появление в Бресте бывшего лидера киевского «Динамо» Евгения Хачериди по идее должно было добавить надежности, однако после полугодового простоя пока он не оправдывает авансов: много ошибался в «товарняках» и срывался на партнерах. Его конкуренты за место в составе Кики Габи и Александр Павловец уж точно играют не хуже, а, может быть, даже лучше.

Интересно, какое решение по защитникам примет тренер брестчан Сергей Ковальчук, который брал в команду Хачериди, еще будучи спортивным директором. Не уберет ли он из состава украинца после первого промаха? А, может, предпочтет в матче за Суперкубок оставить его на скамейке, чтобы затем в менее ответственных поединках предоставить практику?

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Преимущество «Шахтера» над Брестом заключается в том, что костяк для основы сложен. Понятно, каким будет первый выбор Вернидуба в центре поля — это опорник Юлиус Сзоке и новичок Юрий Кендыш, которого можно отправить на позицию под нападающим. На фланге будет обострять Сергей Баланович. На острие атаки сыграет Дарко Бодул, а форвард Лаша Шиндагоридзе наигрывается как опция.

У Бреста богатый выбор среди игроков средней линии и атаки, и пока непонятно, как именно «Динамо» справится с потерей ушедшего в БАТЭ капитана Павла Нехайчика. Возможно, его заменит Сергей Кривец. Пока не проходит в основу Павел Савицкий, но это яркий игрок, которого хотят видеть зрители.


Бывший капитан брестского «Динамо» Павел Нехайчик в последнем матче динамовцев с «Шахтером» на телефоне показывал судье эпизод с неназначенным пенальти — судья проигнорировал такой VAR. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Возможно, место Нехайчика на фланге займет Элис Бакай, однако его мы привыкли видеть чуть ниже центрального нападающего. В Бресте «десятку» играет Артем Милевский — сенатор. Потеснить его Бакаю вряд ли удастся. Ковальчук нашел применение Бакаю в качестве центрфорварда, однако силовой нападающий Денис Лаптев также ценен для Бреста.

Другими словами, Брест находится в поисках себя после чемпионского сезона и изменениях в ростере. Ковальчук рискует, какое бы решение по игрокам не принял. Думаю, он понимает, что по характеру борьбы матч за Суперкубок должен получиться жестким. «Шахтер» — атлетичная команда, силовая. Они будут бить (в спортивном смысле) чемпионов в каждом единоборстве. И если говорить о ставке на поединок, то я выбираю победу «Шахтера».

Футбол. Беларусь. Суперкубок

«Шахтер» победит брестское «Динамо»

Коэффициент — 3,30


Куцый: Чжан будет создавать давление и яростью задавит Енджейчик

Кто: Вадим Куцый, профессиональный боец MMA (рекорд — 13−1), чемпион мира по смешанным единоборствам по версии Le roi du fight.

Предыдущая ставка: не прошла, не прошла, не прошла, не прошла, не прошла.

В этот раз ставит на титульной бой в женском дивизионе UFC между Вэйли Чжан и Йоанной Енджейчик, он пройдет 8 марта.

Фото из личного архива Вадима Куцого

— Женский дивизион в UFC отличает частая смена чемпиона, — говорит Вадим. — Тут бойцы нестабильны. Та же Йоанна Енджейчик хотя бы пять раз защитила титул чемпионки в минимальном весе, а после утраты чемпионского звания проиграла два титульных боя. Не знаю, с чем связана «текучка» среди чемпионов у женщин: с уровнем сопротивления или появлением сильных бойцов из ниоткуда.

Ситуация отчасти напоминает то, что мы видим в тяжелом весе у мужчин: необязательно быть непобедимым, достаточно выдавать серии из трех-четырех зрелищных поединков с нокаутами.

Вэйли Чжан (20−1) и Йоанна Енджейчик (16−3) — интересные бойцы с хорошими рекордами. Енджейчик еще и задиристая. Перед боем с китаянкой полька, правда, неудачно пошутила про коронавирус — опубликовала фото в Instagram, на котором она в противогазе, имея в виду, что скоро ей предстоит драться с Чжан.

Весь мир обеспокоен распространением коронавируса, а Чжан, возможно, воспринимает проблему, как национальную трагедию Китая. Если так, то из шутки Енджейчик Вэйли может черпать эмоции перед предстоящим боем.

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Ставлю на победу Чжан над Енджейчик в первом раунде. Аргументы такие: Чжан — агрессивный боец, идет напролом через серию ударов в стойке. У нее за плечами много нокаутов, добытых за счет ударной техники. Чжан будет создавать давление и яростью задавит соперницу.

У девушек часто побеждает именно тот, кто достаточно зол. Срабатывает план А, а план B или С — хорошо, если они хотя бы существуют.

Енджейчик — опытный боец муай-тай, многократная чемпионка мира. Популярная в мире UFC девушка. Но у нее в арсенале нет ударов, которые бы «срубили» Чжан. В партере ее игру также не назовешь выдающейся. А в стойке она явно уступает Чжан.

План Енджейчик, думаю, сводится к тому, чтобы в первых раундах останавливать Чжан — не то что бы жесткими ударами, а, скорее всего, ударами в противоход. Если Йоанна доберется до чемпионских раундов, то на фоне усталости Чжан способна перехватить инициативу.

Интересно, что и с Вэйли Чжан, и с Йоанной Енджейчик дралась наш белорусский боец Лилия «Волчица» Казак. Она уступила обеим — после удара ногой в голову от Чжан и удушения ручным треугольником от Енджейчик. Но, думаю, если бы Лилию целенаправленно вели к дебюту в UFC, то она была бы там на хорошем счету.

UFC 248

Победа Вэйли Чжан над Йоанной Енджейчик в первом раунде

Коэффициент — 5,00


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Теги: Брест
 
 
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Сергей Чалый рассчитывает на победу любимой команды в манчестерском дерби, а Вадим Куцый выбрал для ставки крутой женский поединок в UFC, который поставили на 8...
 
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