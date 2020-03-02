«Резкий рост». У некоторых служб доставки еды и товаров возникли сложности из-за большого числа заказов

Источник материала: Tut.by

«У „Е-dostavkа“ наплыв клиентов — в воскресенье можно было сделать заказ только на 3 марта», — рассказала минчанка Елена, которая не смогла заказать продукты с обычными условиями доставки — день в день или на следующий день. Оказалось, что наплыв клиентов в последние дни не только у самой крупной доставки продуктов, но и у menu.by, о чем и сообщается на сайте доставки. FINANCE.TUT.BY спросил, как справляются с потоком клиентов других доставках, есть ли там ажиотаж и попытался узнать, с чем это связано.



Фото: Иван Дечканец, TUT.BY

В редакцию обратилось сразу несколько читателей, которые рассказали, что столичные доставки не справляются с наплывом клиентов.

— В воскресенье можно было сделать заказ только на 3 марта. Наверное, народ боится ходить в магазины", — рассказала минчанка Елена. — Обычно заказ утром сделаешь, его могут привезти даже в тот же день. Чаще на следующий. А тут только на вторник.

Еще две читательницы рассказали, что без проблем смогли сделать заказ "сегодня на сегодня".

О том, что у доставки сейчас заметно выросло число заказов, подтверждает сообщение на ее сайте, которое там появилось 29 февраля. «Дорогие покупатели! В последние дни многие из вас столкнулись с трудностями при оформлении заказа в режиме „сегодня на сегодня“. Это произошло в связи с резким и непредвиденным ростом количества заказов. Мы знаем о проблеме и стараемся исправить сложившуюся ситуацию. Приносим вам извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

Сервис по доставке еды Menu.by в Минске столкнулся с наплывом желающих заказать еду. Он даже поднял на 1 рубль стоимость доставки. Теперь она стоит 4 рубля. Правда, на сайте есть уточнение, что это временно.





Прокомментировать, почему доставка подорожала и с чем связан ажиотаж, в контакт-центре доставки не смогли. Сказали, что это не в их компетенции. Кстати, дозвониться туда в вовскресенье вечером мы смогли только с пятого раза.

Еще в одной доставке еды ENOT Delivery сказали, что у них никаких проблем нет. Доставка была бесплатной и осталась, как и минимальный заказ 20 рублей.

— У нас сейчас достаточно клиентов, но заказы оформляются как обычно, доставляются в срок, — сказала оператор.

В еще одной доставке еды «Just-eat» тоже небывалого наплыва клиентов не заметили.

— В выходные и праздники обычно увеличивается количество заказов. В воскресенье — это стандартная ситуация, — сказала оператор. — Но никаких трудностей из-за этого мы не испытываем.

С доставкой пиццы тоже, по-видимому, проблем нет. Заказ, который должны были привезти не больше чем за 30 минут, доставили за 37. Курьер извинился и объяснил, что в выходные такое часто бывает. Заказов значительно больше, чем в будние дни. Однако это все же обычное дело.

Во второй доставке пиццы тоже сказали, что они работают в обычном режиме.

В одной из сетей суши-баров отметили, что заведения к ним «сейчас приходит ни чуть не меньше клиентов, чем неделю-две назад. А заказов на доставку в субботу и воскресенье у них всегда много, поэтому это не вызывает проблем ни с приготовлением, ни с привозом. Может, только время ожидания увеличивается на 10−20 минут».