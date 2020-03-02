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В Минском районе пешеход без фликера попал под колеса двух легковушек

02.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Минском районе 28 февраля в 21.05 на 13-м км автодороги М6 МинскГродно вблизи деревни Таборы произошло ДТП, в котором погиб пешеход, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В Минском районе пешеход без фликера попал под колеса двух легковушек
Фото УВД Минского облисполкома

Машина Toyota RAV4, за рулем которой был 22-летний водитель, двигалась со стороны Гродно в направлении Минска в крайней левой полосе и наехала на 29-летнего пешехода, находившегося на проезжей части. Затем на мужчину наехал автомобиль Peugeot под управлением 27-летнего водителя, который двигался в попутном направлении в крайней правой полосе. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

В ГАИ напоминают: в темное время суток пешеходам нужно использовать световозвращающие элементы, а водителям — не оставаться безразличными и сообщать по телефону 102 о нахождении на проезжей части и вблизи нее нетрезвых пешеходов и велосипедистов.

Белта

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Минском районе 28 февраля в 21.05 на 13-м км автодороги М6 Минск - Гродно вблизи деревни Таборы произошло ДТП, в котором погиб пешеход,...
 
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