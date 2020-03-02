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Под Брестом такси врезалось в грузовик и перевернулось: пострадали два пассажира
Источник материала: Tut.by
Два пассажира такси получили травмы в аварии, которая произошла в ночь на 29 февраля в Брестском районе. Об этом
Предварительно установлено, что 37-летняя водитель Volkswagen Polo (такси) при выезде на трассу М1 Брест — Минск — граница РФ столкнулась с грузовиком DAF. От удара легковушка опрокинулась на бок.
В результате ДТП два пассажира такси получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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Авария произошла на трассе М1 в ночь на 29 февраля.
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