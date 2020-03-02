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Под Брестом такси врезалось в грузовик и перевернулось: пострадали два пассажира

02.03.2020 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два пассажира такси получили травмы в аварии, которая произошла в ночь на 29 февраля в Брестском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Предварительно установлено, что 37-летняя водитель Volkswagen Polo (такси) при выезде на трассу М1 Брест — Минск — граница РФ столкнулась с грузовиком DAF. От удара легковушка опрокинулась на бок.


В результате ДТП два пассажира такси получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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