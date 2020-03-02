Российский биатлонист о Раубичах: Если кому-то трасса не подходит, значит надо менять вид спорта

Источник материала: Tut.by

Российский биатлонист Никита Поршнев рассказал о состоянии трассы на чемпионате Европы в Раубичах, а также подвел итоги чемпионата мира в итальянском Антхольце. Его слова передает sports.ru.



Никита Поршнев. Фото krsk2019.ru

— Как бежалось в дождь в Раубичах? Высокому спортсмену тяжелее на такой трассе?

— Не скажу, что тяжелее. У меня все зависит от самочувствия. Если оно позволяет бороться, мне подходит любая трасса, а если кому-то трасса не подходит, значит надо менять вид спорта. Мы — биатлонисты — бегаем в любую погоду и должны уметь справляться с любыми погодными условиями.

— Как удается сохранять стабильность в первый полноценный сезон в Кубке мира?

— В этом году я проделал хорошую работу, поэтому получается выступать без срывов, хотя по-прежнему чего-то не хватает. Самочувствие у меня переменное, где-то лучше, а где-то тяжелее. Я всегда сохраняю надежду, что завтра будет лучше, чем сегодня. С таким настроением и выхожу на старт.

— Чемпионат мира в этом году сложился лучше, чем в прошлом?

— Конечно. Я доволен, как выступил на чемпионате мира. Для меня попадание в масс-старт — это хороший результат. Для страны это плохо, потому что стране нужны медали, но относительно своих результатов я выступил достойно, — сказал Поршнев.