Фальшивки на Брестчину в основном привозят трудовые мигранты и туристы

Источник материала: Виртуальный Брест

Подделка денег – занятие древнее и, к сожалению, пока еще неискоренимое. Несмотря на то, что борьба с этим негативным явлением ведется жестко, факты изъятия фальшивок продолжают фиксироваться в милицейских сводках. Впрочем, в Брестской области их с каждым годом становится все меньше.





– К примеру, в прошлом году количество случаев фальшивомонетничества на территории нашего региона в сравнении с 2018 годом уменьшилось на 3,5%, – рассказал Zarya.by старший уполномоченный управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома Юрий Хворягин. – А вообще динамика снижения фиксируется последние три года. Тем не менее проблемные вопросы остаются прежними. В основном, фальшивки к нам поступают из-за рубежа.

Печальная пальма первенства здесь принадлежит Российской Федерации, именно оттуда приходит на Брестчину почти половина всех фальшивок. Ввозят их в основном трудовые мигранты и продавцы сельскохозяйственной продукции, например, фермеры. Учитывая то, что на руки люди получают довольно крупные суммы, вложить туда одну поддельную купюру не составляет большого труда.

В большинстве случаев ненастоящими оказываются 5-тысячные и однотысячные рублевые купюры, а с прошлого года стали выявляться еще и двухтысячные банкноты. Жители нашего региона возвращаются домой, направляются в банковские учреждения менять валюту, и уже там выясняется, что не все дензнаки подлинные.





– Конечно, без специальных технических средств выявить подделку сложно, – поясняет Юрий Владимирович. – Но можно обратить внимание на ряд моментов. Фальшивки часто имеют изношенный, потертый вид и на этом фоне отличаются от других купюр. Как правило, они распечатываются на обычных листах А4, то есть их можно обнаружить на ощупь. Для них может быть характерна нечеткость изображения, но этот фактор зависит от принтера, на котором изготавливается банкнота.

Нужно сказать, что фальшивки поступают не только из России, но и из других стран – Польши, Турции, Египта и т.д. Их привозят, как правило, туристы, трудовые мигранты и лица, закупающие импортную продукцию. В основном, среди подделок фиксируются доллары США – прежде всего, стодолларовые банкноты, встречаются также купюры достоинством 50 и 20 долларов и очень редко 10 долларов (к ним любят наклеивать нолик, увеличивая номинал до 100).

Что касается евро, то самые распространенные фальшивки среди них достоинством в 50 и 20. А вот «сотки» и «двухсотки» из-за высокой степени защиты уже практически не подделывают. В прошлом году также была выявлена и поддельная купюра в 10 юаней, других ненастоящих иностранных валют на территории области не встречалось.

– Следует отметить, что наши жители, у которых выявляются фальшивые деньги , выступают в роли так называемых добросовестных сбытчиков, – объясняет Юрий Хворягин. – Они, приходя в обменные пункты, даже не догадываются о наличии у них поддельных дензнаков. После того, как данный факт обнаруживается, вся сумма у гражданина изымается и отправляется на экспертизу. Также по месту жительства проводится обыск. Затем подлинные деньги возвращаются, но уголовное дело в отношении лица не возбуждается. Оно возбуждается только по факту сбыта фальшивых денег, а гражданин проходит по нему как свидетель.





Радует, что в прошлом году в Брестской области не возбуждались уголовные дела по фактам сбыта поддельных белорусских рублей. С национальной валютой в этом отношении дела обстоят благополучно. Встречаются даже курьезные случаи.

Так, в Каменецком районе учительница одной из школ к выпускному для участия в конкурсах распечатала на принтере несколько купюр достоинством 500 белорусских рублей. Впоследствии эти «деньги» затерялись, но ученик школы нашел одну банкноту. С ней он и пришел в обменный пункт, чтобы проверить на подлинность. Кассир сразу же нажала тревожную кнопку и вызвала милицию. В ситуации разобрались, и уголовное дело возбуждать не стали.

Кстати, в прошлом году в обращение поступили обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей. Они несколько отличаются от купюр 2009 года выпуска: для них характерна более яркая расцветка, отсутствуют некоторые элементы по сравнению со старыми образцами и добавлены новые.

К сожалению, не все кассиры, особенно в мелких торговых точках, знают эти нюансы и принимают их за подделку. На днях такой случай произошел в Кобрине. Кассир частного продовольственного магазина вызвала милицию, получив в качестве платы семь десятирублевых купюр и одну «пятирублевку» – все нового образца. Как оказалось, деньги были подлинными.

В заключение хотелось бы напомнить, что в Республике Беларусь уголовная ответственность за изготовление, хранение с целью сбыта либо сбыт поддельных денежных единиц предусмотрена статьей 221 Уголовного кодекса. Наказание предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до семи лет со штрафом либо без штрафа. А те же действия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом.