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Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет без зрителей. Угадайте, почему?

02.03.2020 12:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Чехии Бабиш подтвердил, что этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место пройдет на этой неделе без зрителей.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как сообщил глава МВД Ян Гамачек, такое решение принял Совет безопасности Чешской Республики с целью воспрепятствовать распространению коронавируса. 1 марта в Чехии были выявлены первые три случая инфицирования.

Этап Кубка мира по биатлону будет проходить с 5 по 8 марта. Программа соревнований предусматривает шесть гонок. Ожидалось, что каждый день соревнований посетят около 30 000 зрителей, входные билеты были проданы на общую сумму 22 млн крон (почти миллион евро).

Отметим, что ранее предполагалось, что соревнования в Чехии вообще могут отменить по эпидемиологическим соображениям.

 
 
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