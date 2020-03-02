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Больше 100 миллионов долларов за штуку. США поставят в Сингапур самую дорогую версию F-35

02.03.2020 12:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сингапур получит первую партию американских истребителей F-35B к 2026 году. Об этом сообщил на парламентских слушаниях по бюджету министр обороны республики Н Эн Хэнь, пишет ТАСС.


Источник: Military Watch

«Мы находимся в финальной стадии приобретения самолетов нового поколения, первые четыре истребителя ожидаем к 2026 году», — отметил глава ведомства. Он напомнил, что «Госдепартамент США одобрил сделку с Сингапуром, которая предусматривает приобретение еще 8 самолетов». «Новейшие истребители, — подчеркнул Н Эн Хэнь, — заменят находящиеся на вооружение F-16S, срок эксплуатации которых подходит к концу к 2030 году».

Стоимость сделки, как сообщили в январе в управлении Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), составляет 2,8 млрд долларов.

F-35B — истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Его базовым заказчиком является Корпус морской пехоты США. Данный истребитель — самый дорогой в семействе F35: по оценке ряда американских СМИ, стоимость одного самолета составляет порядка 116 млн долларов.

 
 
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