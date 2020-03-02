С застольем и подарками. Как проходили проводы в армию тогда и сейчас

Источник материала: Аргументы и факты

Президент Республики Беларусь в феврале 2020 года подписал Указ № 55 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Документом предусматривается призвать в феврале–мае 2020 года на срочную военную службу и службу в резерве совершеннолетних граждан Беларуси, которые не имеют права на отсрочку, а также парней, утративших право на отсрочку.

В связи с этим «АиФ» решил посмотреть, как проходили и проходят проводы у тех, кто отслужил или не так давно отправился на службу.

Сергей Никильченко, 55 лет

В армию я пошел в 1983 году. Первоначально было тяжело, не скажу, что очень хотел туда пойти, ведь времена для службы были не самые спокойные. Однако в СССР служить было самым настоящим долгом, поэтому смирение пришло быстро, а вместе с ним – желание узнать что-то новое. Сегодня не все ребята так серьезно и спокойно относятся к службе, как в мое время. Но не могу сказать, что это плохо, каждому свое.

Мои проводы проходили банально. Провожали меня буквально всем миром: за одним столом собрались родственники, друзья, соседи и моя, на тот момент, девушка. Все проходило довольно уютно, стол состоял исключительно из моих любимых блюд (так мама пыталась сделать для меня последние мгновения дома как можно приятнее).

Первый тост говорил мой дед, второй – отец. Мужчины, которые на тот момент отслужили, желали хорошей службы и счастливого возвращения после дембеля домой. После этого за столом и под гитару пели песни, не только военного содержания.

А еще, помню, моя бабушка никому не разрешила плакать, сидя за столом, говорила, что для призывника эти слезы будут плохой приметой. Но все же некоторые женщины не сдержались…

Из необычного на тот момент было то, что мне дарили подарки. Это были деньги. Подаренная сумма забиралась либо с собой, либо оставлялась родителям, либо пряталась на тот день, когда солдат возвращается из армии. Считалось, что за время он ничего не зарабатывает, а поэтому эти деньги сохранялись для того, чтобы, вернувшись, было на что пожить первое время до работы.

Свои подаренные деньги я отдал родителям, но мама все равно их сохранила и отдала их по моему возвращению.

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Дмитрий Сорокин, 19 лет

Признаться честно, я хотел идти в армию, поэтому, когда узнал, что скоро пойду служить, не расстраивался. Было только легкое волнение, ведь я толком не знал куда иду и что меня там ждет.

Сейчас служу пограничником, конечно, иногда я скучаю по дому и по родным мне людям, поэтому часто вспоминаю свои проводы, которые проходили в кругу близких: родственники и друзья. Целый вечер мне говорили тосты, желали легкой службы. Песни под гитару и не только – это, наверное, самое важное, ведь в последний день я хотел как можно больше насытиться подобной атмосферой.

На проводы мне дарили деньги, такая традиция, насколько я помню, была всегда. Хотя городские ребята, возможно, об этом уже и не знают. Еще была интересная традиция: на одной из бутылок алкогольного напитка были записаны имена тех, кто присутствовал на проводах. Эту бутылку нужно сохранить и по приезду открыть за тем же столом, в той же компании, которая была с тобой в вечер перед началом службы.

Анастасия Шукилович, 17 лет

Долгих и пышных проводов с родственниками у него не было. Никто не делал из предстоящей службы грандиозного праздника, относились к этому нейтрально. Помню, они с родителями посидели скромно, родственники парня пожелали ему хорошей службы, на этом все. Проводы больше проходили в компании его близких друзей и меня в сауне. Больше веселились в тот день, чем грустили.

Перед армией никто не дарил ни денег, ни подарков. Говорю же, что никто не делал из этого что-то необыкновенное, и, по-моему, это правильно. А вот уже на присягу я привозила ему жетон на шею, как подарок к началу службы.