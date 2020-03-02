Как-то не по-джентльменски. Фильм Гая Ричи снова никому не уступил место лидера проката

Источник материала: Tut.by

Все уже посмотрели « Джентльменов » — новый фильм Гая Ричи с шикарным кастом? Судя по данным от минских кинотеатров, все. Картина третью неделю мелькает в лидерах столичного проката и не оставляет ни единого шанса премьерным лентам. Эта и другие новости о кассовых сборах — в традиционном материале AFISHA.TUT.BY.



Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 24 февраля — 1 марта

SilverScreen

1. Джентльмены

2. Удивительное путешествие доктора Дулиттла

3. Лед 2

4. Соник в кино

5. Пушки Акимбо

КиноМинска

1. Джентльмены

2. Лед 2

3. Удивительное путешествие доктора Дулиттла

4. Соник в кино

5. Зов предков

Falcon Club Бутик Кино

1. Джентльмены

2. Удивительное путешествие доктора Дулиттла

3. Просто помиловать

4. Лед 2

5. Зов предков

АртКинотеатр

1. Лед 2

2. Джентльмены

3. Зов предков

4. Удивительное путешествие доктора Дулиттла

5. Соник в кино

«Джентльмены», о которых мы много писали и которые две недели подряд активно конкурировали с российской драмой «Лед 2» за право зваться лидером проката, на третьей неделе этот самый титул отвоевали. И если бы не премьерные «Пушки Акимбо» с Дэниэлом Рэдклиффом да «Просто помиловать» с Бри Ларсон, сегодняшний топ можно было бы легко спутать с тем, что выходил семь дней назад. «Пушки» — кино неоднозначное и, скажем так, на любителя, а вот «Просто помиловать» может напомнить вам недавнее «Дело Ричарда Джуэлла» и всячески ждет вашего внимания. Об этом фильме мы сегодня и расскажем.

Премьера недели — «Просто помиловать»

Понимаем ваше желание в ближайшее время лишний раз не выходить из дома, но если вдруг вы из тех, кто отчаянно хочет вырваться в кино и подбирает себе фильм, мы по адресу. «Просто помиловать» — это драма, основанная на реальных событиях, которая рассказывает историю талантливого чернокожего юриста Брайана Стивенсона. Он посвятил себя борьбе за равные права и возможности в суде для самых уязвимых слоев населения — в том числе неимущих, которые не в состоянии позволить себе квалифицированного и заинтересованного в успешном исходе дела адвоката.

Кино рекомендовано тем, кто интересуется правами человека или просто любит непридуманные истории на экране. Те, кто его уже видел, говорят, что оно разобьет ваше сердце или по крайней мере заставит его биться сильнее.

Когда: уже в кино

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Расписание и билеты

Бонус от редакции — «Мои мысли тихие»

25-летний Вадим живет тем, что записывает и продает самые разные звуки. Впрочем, он с радостью отдал бы все, что имеет, за возможность начать жизнь заново в далекой и прекрасной Канаде. Поэтому он без раздумий соглашается на работу, которая может воплотить его мечту в жизнь. Вадим отправляется в Закарпатье записывать звуки животных и редких птиц. Однако ситуация усложняется тем, что компанию Вадиму в путешествии составит мама.

Это нежное и остроумное кино украинского дебютанта Антонио Лукича уже получило спецприз жюри престижного фестиваля в Карловых Варах и несколько призов Одесского МКФ. Но это все формальные причины, на деле же смотреть этот фильм любопытно, чтобы понимать, как может выглядеть молодое и свежее кино в стране, которая похожа на нашу. А еще проследить за тем, как дорога в Закарпатье становится на самом деле путем к самому себе. И обязательно пригласите на сеанс маму!

Когда: уже в кино

Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТЦ «Галилео»​​, VOKA Cinema by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall и ​​​​​​Пионер

Сколько: от 6 рублей Расписание и билеты

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