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Как-то не по-джентльменски. Фильм Гая Ричи снова никому не уступил место лидера проката
Источник материала: Tut.by
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Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 24 февраля — 1 марта
SilverScreen
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КиноМинска
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Falcon Club Бутик Кино
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АртКинотеатр
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«Джентльмены», о которых мы много
Премьера недели — «Просто помиловать»
Понимаем ваше желание в ближайшее время лишний раз не выходить из дома, но если вдруг вы из тех, кто отчаянно хочет вырваться в кино и подбирает себе фильм, мы по адресу. «Просто помиловать» — это драма, основанная на реальных событиях, которая рассказывает историю талантливого чернокожего юриста Брайана Стивенсона. Он посвятил себя борьбе за равные права и возможности в суде для самых уязвимых слоев населения — в том числе неимущих, которые не в состоянии позволить себе квалифицированного и заинтересованного в успешном исходе дела адвоката.
Кино рекомендовано тем, кто интересуется правами человека или просто любит непридуманные истории на экране. Те, кто его уже видел, говорят, что оно разобьет ваше сердце или по крайней мере заставит его биться сильнее.
Бонус от редакции — «Мои мысли тихие»
25-летний Вадим живет тем, что записывает и продает самые разные звуки. Впрочем, он с радостью отдал бы все, что имеет, за возможность начать жизнь заново в далекой и прекрасной Канаде. Поэтому он без раздумий соглашается на работу, которая может воплотить его мечту в жизнь. Вадим отправляется в Закарпатье записывать звуки животных и редких птиц. Однако ситуация усложняется тем, что компанию Вадиму в путешествии составит мама.
Это нежное и остроумное кино украинского дебютанта Антонио Лукича уже получило спецприз жюри престижного фестиваля в Карловых Варах и несколько призов Одесского МКФ. Но это все формальные причины, на деле же смотреть этот фильм любопытно, чтобы понимать, как может выглядеть молодое и свежее кино в стране, которая похожа на нашу. А еще проследить за тем, как дорога в Закарпатье становится на самом деле путем к самому себе. И обязательно пригласите на сеанс маму!
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Все уже посмотрели «Джентльменов» - новый фильм Гая Ричи с шикарным кастом? Судя по данным от минских кинотеатров, все. Картина третью неделю мелькает в лидерах...
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