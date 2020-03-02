«Включить в страховой стаж отпуск по уходу за ребенком». Каких пенсионных реформ хотят белорусы

Источник материала: Tut.by

Большинство белорусов считают размер пенсий слишком низким и думают о выходе на заслуженный отдых с тревогой, но при этом не спешат откладывать на пенсию самостоятельно. Основная причина — слишком низкий доход, которого не хватает даже на текущие расходы. Об этом говорят результаты исследования «Система социальной защиты Беларуси глазами ее жителей», посвященные в том числе пенсионной системе в стране.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Система социальной защиты Беларуси глазами ее жителей» — исследование, проведенное Исследовательским центром ИПМ и BEROC. В опросе приняло участие 1,5 тысячи человек (репрезентативная выборка для Беларуси) в возрасте от 18 до 59 лет.

Каждый десятый белорус боится выхода на пенсию

Судя по результатам опроса, белорусы не особенно представляют, как функционирует действующая сейчас в Беларуси пенсионная система. Только половина респондентов (49,1%) знает, что пенсионная система у нас солидарная: выплаты людям, ушедшим за заслуженный отдых, осуществляются за счет взносов работающих людей в Фонд соцзащиты. Примерно каждый восьмой (11,8% опрошенных) считает, что люди получают пенсии из тех сбережений, которые успели сделать за время жизни, а 9,4% полагают, что пенсионная система у нас смешанная. Почти 30% респондентов признались, что не знают, как устроена пенсионная система в Беларуси.

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Слабо белорусы представляют и то, сколько взносов отчисляют работающие люди в Фонд соцзащиты (1% зарплаты платят работники, еще 34% — наниматели). Только 13,3% участников опроса смогли назвать правильный процент.

— Часть населения путает отчисления на пенсию с подоходным налогом, большинство в принципе затрудняется ответить на такой вопрос. А 8,4% считают, что на пенсию отчисляется только 1% — то, что они реально видят в зарплате. То есть знания о пенсионной системе у людей достаточно поверхностные, — отмечает Глеб Шиманович, экономист Исследовательского центра ИПМ.

Возможно, отсутствие знаний о пенсионной системе связано с тем, что белорусы в принципе не об этом задумываются. Больше половины опрошенных (54,4%) сказали, что не думают о выходе на пенсию, каждый пятый (20,7%) при мысли об этом испытывают «некоторую тревогу», каждый десятый (10,3%) боится выхода на пенсию. Лишь немногим выход на пенсию не внушает опасений (6,3%), а некоторые даже думают об этом с радостью (8,2%).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Страхи перед пенсией связаны в первую очередь с ее размером.

— 90,9% говорят, что пенсия не способна обеспечить безбедную старость, — объясняет Глеб Шиманович. — 90% опрошенных считают, что людям на пенсии не хватает денег на покупку товаров длительного пользования, 80% — на покупку одежды, обуви и лекарств. Более 60% населения говорит, что пенсионерам часто не хватает денег даже на продукты питания и оплату коммунальных услуг.

Больше половины жителей считают, что государство неправильно распределяет пенсионные деньги

Большинство белорусов считают, что пенсия в Беларуси низкая. Так ответили 71,8% респондентов. Глеб Шиманович говорит, что у опрошенных было две основные гипотезы, почему это происходит.

— Первая — то, что государство неэффективно распределяет деньги. То есть деньги есть, но распределили их неправильно и поэтому пенсии оказались низкими. Вторая — то, что общее экономическое состояние страны не позволяет платить большие пенсии, — рассказывает эксперт.

В пользу первой версии высказался 51,2% опрошенных, в пользу второй — 44% (в этом вопросе можно было отметить несколько вариантов ответа). Еще один популярный вариант ответа — то, что люди мало зарабатывают и потому не могут много отчислять в пенсионный фонд. А вот демографические причины, о которых в последнее время говорят все больше, белорусы не считают чем-то настолько существенным. С тем, что пенсии низкие из-за того, что пенсионеров становится все больше, согласны 15,5% опрошенных. Люди, получающие зарплату в конвертах и таким образом избегающие уплаты страховых взносов, по мнению респондентов, тоже не являются серьезной проблемой. За такой вариант проголосовал 12,1% опрошенных.

— Население смотрит на эту проблему более широко: раз уровень жизни низкий, то и пенсии будут низкими, — поясняет Глеб Шиманович.

А вот представления о реформах, которые могли бы улучшить пенсионную систему, у населения и властей кардинально отличаются. Так, больше половины белорусов считают, что в страховой стаж нужно включить периоды службы в армии, ухода за детьми, престарелыми родственниками (службу в армии, впрочем, недавно в него включили ). Второй по популярности ответ — привязка размера пенсии к размеру зарплаты. Повышение пенсионного возраста и уравнивание пенсионного возраста мужчин и женщин оказались на последних местах.

Проблема страхового стажа для многих оказалась актуальной для многих белорусов. В этом году он составляет 17,5 лет и увеличивается на полгода каждый год до тех пор, пока не достигнет 20 лет. Больше четверти опрошенных (26,9%) ответили, что у них есть риск не выработать нужный стаж до пенсии, но они постараются это сделать, а 13,1% почти наверняка не успеют выработать нужный стаж для пенсии. При этом 4,4% респондентов уже попали в пенсионную ловушку из-а нехватки стажа.

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Каждый пятый никогда не задумывался о том, чтобы копить на пенсию самому

Эксперты задали белорусам и такой вопрос: от чего, на их взгляд, должен зависеть размер пенсии? 62,1% уверены, что от трудового стажа, а 32,9% — от условий труда. Размер взносов в Фонд соцзащиты и страховой стаж оказались не такими популярными вариантами, за них проголосовали 23,5% и 22,9% соответственно.

— Люди в принципе не думают, что пенсия должна быть связана с тем, сколько ты зарабатываешь. Получается, что население считает пенсию не тем, что они заработали или накопили, а социальным пособием, которое зависит от стажа, — делает вывод Глеб Шиманович.

Несмотря на то, что большинство считают пенсии в Беларуси слишком маленькими, в основном люди планируют в старости жить именно на пенсию. Многие собираются продолжить работать. Пользоваться своими накоплениями или, например, сдавать недвижимость планируют немногие.

Глеб Шиманович объясняет, что, судя по результатам опроса, большинство не делает пенсионных накоплений, потому что им не хватает денег на текущие расходы (так ответили 56,5%). Многие считают, что копить на пенсию им слишком поздно (9,3%) или слишком рано (19,8%), а еще 18,1% никогда об этом не задумывались.

— Основная проблема в том, что нечего сберегать, а не в том, что нет способов сберегать. Соответственно, на вопрос «При каких условиях вы бы делали накопления?», большинство говорит: «Если бы был стабильный заработок». Что касается стабильности финансовой системы, государственных гарантий, то для населения это не является такой серьезной проблемой на текущий момент, — добавляет эксперт.

Огород, внуки, телевизор: чем живут белорусы на пенсии

Последнее, что хотели выяснить эксперты — как белорусы воспринимают жизнь на пенсии. Оказалось, большинство считает, что в это время люди в основном проводят время на приусадебном участке, помогают с внуками или смотрят телевизор. Глеб Шиманович комментирует, что, по мнению людей, у пенсионеров «нет социальной активности, но много бытовых проблем».

Задумываясь о собственной будущей пенсии, почти половина опрошенных (46,8%) считают, что будут жить примерно так же, как и нынешние пенсионеры. Но хватает и тех, кто хочет это изменить. Так, 23,4% планируют вести более активный образ жизни: путешествовать, заниматься хобби или волонтерской работой, 20,9% — уделять больше внимания здоровью, а 7,7% — заниматься свои образованием и культурным развитием.