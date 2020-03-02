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«Это не карантин ни в коей мере». Вернувшихся из Италии речицких школьников наблюдают специалисты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вернувшихся из Италии речицких школьников наблюдают специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребята отдыхали в составе организованной группы. Признаков коронавируса ни у кого не нашли, но медики продолжают наблюдение. В настоящее время проводится мониторинг состояния их здоровья.
В Витебске госпитализированы 26 человек. Они контактировали с женщиной, у которой подозрение на коронавирус
Для детей организовано питание, медицинское обеспечение и круглосуточный уход. Чтобы не прерывать учебный процесс, проводятся занятия.
Руслан Смирнов, начальник главного управления образования Гомельского облисполкома:
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Новости Беларуси. Вернувшихся из Италии речицких школьников наблюдают специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята отдыхали в составе...
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