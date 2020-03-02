Издалека можно спутать с остановкой. Словенцы создали дом, который очень разный внутри и снаружи

Источник материала: Tut.by

Словенская компания Arhitektura d.o.o создала в пригороде Любляны бетонный дом, который издалека можно принять даже за автобусную остановку времен социалистического модернизма. Но если подойти ближе, то вам откроется много интересных деталей. Подробности рассказывает Deezen .





Дом построен для работы и проживания скульптора, который делает предметы из керамики. Именно это и послужило основой для создания архитектуры дома.

Со стороны улицы дом представляет собой глухую бетонную стену с вырезом в углу, который обшит деревом. Это место не только для хранения машины, но и для того, чтобы раскрыть характер постройки.





Это как бы намек на то, что внутри дома вы увидите совсем другую атмосферу, но об этом — чуть ниже.

С обратной стороны дома располагается внутренний дворик и небольшой сад, которые тоже наполовину закрыты бетонной стеной.





Зато в самом доме со стороны двора — огромные панорамные окна.









Что касается планировки дома, то он состоит из трех частей: мастерской, гостиной с кухней и нескольких спален.









Интерьер — прост и функционален. Он действительно отличается от экстерьера. Стены внутри в основном белые, деревянные полы — тоже светлые.









В мастерской также установлен стальной стеллаж, на котором выставлены работы скульптора.