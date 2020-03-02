﻿ Издалека можно спутать с остановкой. Словенцы создали дом, который очень разный внутри и снаружи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Издалека можно спутать с остановкой. Словенцы создали дом, который очень разный внутри и снаружи

02.03.2020 17:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Словенская компания Arhitektura d.o.o создала в пригороде Любляны бетонный дом, который издалека можно принять даже за автобусную остановку времен социалистического модернизма. Но если подойти ближе, то вам откроется много интересных деталей. Подробности рассказывает Deezen.


Дом построен для работы и проживания скульптора, который делает предметы из керамики. Именно это и послужило основой для создания архитектуры дома.

Со стороны улицы дом представляет собой глухую бетонную стену с вырезом в углу, который обшит деревом. Это место не только для хранения машины, но и для того, чтобы раскрыть характер постройки.


Это как бы намек на то, что внутри дома вы увидите совсем другую атмосферу, но об этом — чуть ниже.

С обратной стороны дома располагается внутренний дворик и небольшой сад, которые тоже наполовину закрыты бетонной стеной.



Зато в самом доме со стороны двора — огромные панорамные окна.



Что касается планировки дома, то он состоит из трех частей: мастерской, гостиной с кухней и нескольких спален.



Интерьер — прост и функционален. Он действительно отличается от экстерьера. Стены внутри в основном белые, деревянные полы — тоже светлые.



В мастерской также установлен стальной стеллаж, на котором выставлены работы скульптора.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Олимпиада в Токио может пройти без зрителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика