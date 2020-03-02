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Издалека можно спутать с остановкой. Словенцы создали дом, который очень разный внутри и снаружи
Источник материала: Tut.by
Словенская компания Arhitektura d.o.o создала в пригороде Любляны бетонный дом, который издалека можно принять даже за автобусную остановку времен социалистического модернизма. Но если подойти ближе, то вам откроется много интересных деталей. Подробности рассказывает
Дом построен для работы и проживания скульптора, который делает предметы из керамики. Именно это и послужило основой для создания архитектуры дома.
Со стороны улицы дом представляет собой глухую бетонную стену с вырезом в углу, который обшит деревом. Это место не только для хранения машины, но и для того, чтобы раскрыть характер постройки.
Это как бы намек на то, что внутри дома вы увидите совсем другую атмосферу, но об этом — чуть ниже.
С обратной стороны дома располагается внутренний дворик и небольшой сад, которые тоже наполовину закрыты бетонной стеной.
Что касается планировки дома, то он состоит из трех частей: мастерской, гостиной с кухней и нескольких спален.
Интерьер — прост и функционален. Он действительно отличается от экстерьера. Стены внутри в основном белые, деревянные полы — тоже светлые.
В мастерской также установлен стальной стеллаж, на котором выставлены работы скульптора.
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Дом находится в пригороде Любляны.
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